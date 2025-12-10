嘉藥粧品系募冬衣助越籍生

冷氣團來襲，嘉藥粧品系師生募冬衣助越南專班學生過冬。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

本週末即將迎來入冬後首波強烈冷氣團，嘉南藥理大學化粧品管理系不僅重視專業技能培育，更展現如同家庭一般的溫暖，系上林美惠與歐人甄老師主動發起「冬衣送暖」活動，號召師生與校友募集禦寒衣物，活動獲得熱烈回響，短短時間內便募得近五百件毛衣與外套，將送給越南專班學生。

這項善舉不僅粧品系校友熱烈響應，藥學系校友洪于婷及林咏宸也共襄盛舉，系主任丁秀玉更親自到場參與，關心學生們挑選情況，並深入了解學生的日常生活與學習狀況。

來自越南南部的專班新生陳都表示，從來沒有體驗過「冬天」的感覺，最近台南早晨的涼意已經讓他感受到氣候的顯著差異，但中午又熱得像夏天，這種日夜溫差讓他一時難以適應。這是他第一次出國念書，受限行李空間與預算有限，已經沒有多餘經費添購冬衣，能收到來自畢業學長姐與老師們募集的衣物，他感到非常驚喜與感謝；穿上這些充滿愛心的外套，不僅身體暖和了，內心更是充滿感激。