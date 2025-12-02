嘉藥舉辦深化國防、人文雙軌體驗日

嘉藥舉辦ROTC人才招募暨全民國防海軍旗津基地參訪。（校方提供）

記者黃文記／仁德報導

為增進學生對國軍志願役制度與ROTC軍官培訓的了解，同時拓展國防教育與人文素養理解，嘉南藥理大學日前舉辦「ROTC人才招募暨全民國防海軍旗津基地參訪」與「星空隧道與高雄燈塔人文之旅」活動，以跨領域實地體驗的方式，帶領學生從國防、生涯規劃到文化認識，全面提升學習廣度。

活動邀請國軍人才招募中心專業講師進校說明ROTC制度，內容涵蓋軍官養成、訓練課程、服役規劃、學雜費補助與生活津貼等，協助學生了解ROTC具備專業培訓與穩定收入雙重優勢。同時邀請現役ROTC學生及校友分享自身經驗，現場交流熱烈。

隨後，師生前往高雄海軍旗津基地進行參訪，透過近距離觀察艦艇裝備、勤務空間與任務編組，實際感受海軍在國防策略與海疆安全中所扮演的關鍵角色，參訪活動不僅增進學生對軍事工作的理解，也提升年輕學子對志願役與ROTC職涯的興趣。

在「星空隧道與高雄燈塔人文之旅」中，專業導覽員帶領嘉藥師生步入富含歷史軌跡的「星空隧道」，這條建於日治時期的軍事隧道，如今轉型為觀光景點，學生從歷史故事、戰地意涵到觀光轉型的導覽中，更深刻理解在地文化保存的重要性，透過登上百年歷史的高雄燈塔，俯瞰高雄港灣全景，讓學生對台灣海運發展、港都地理環境及燈塔在航海安全中的重要性有更全面認識。

嘉藥軍訓室主任李柏宏表示，這次活動讓學生同時接觸國防事務與地方文化，是難得且有深度的跨域體驗。未來也將持續與國軍及地方文化單位合作，提供更多元、豐富且兼具教育意義的體驗活動，協助學生從實作中發掘興趣，開拓更具深度的生涯與學習視野。