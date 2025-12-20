嘉藥走入原鄉 推廣水域安全

嘉藥師生到台東原民部落推廣水域安全與健康素養。（校方提供）

記者黃文記∕仁德報導

嘉南藥理大學為落實「健康、關懷、永續」教育理念，日前水上活動社攜手藥學系學會、學生會及學生議會組成服務團隊，深入高雄市中芸國中及台東縣巴拉雅拜部落，展開跨族群跨世代，結合「全民原教」、「健康素養」與「水域安全推廣」的教育交流活動，透過大學生的熱情與專業，將愛與知識帶入偏鄉部落，具體實踐大學社會責任。

嘉藥學生團隊設計一系列充滿互動及娛樂性的關卡，包含闖關遊戲、情境模擬及手作體驗，讓知識傳遞不再枯燥。水上活動社成員親身示範，傳授「叫、叫、伸、拋、划」救溺五步驟，提升學童與長者的水域安全意識；藥學系學生發揮專業所長，推廣生活草本智慧及正確用藥觀念。

透過闖關遊戲、情境模擬與手作體驗，讓參與者在「玩中學、學中玩」的過程，學習守護自身健康的重要知識。除了知識傳遞外，服務團隊還安排部落耆老口述歷史與在地文化導覽，讓嘉藥師生藉此機會深入認識原鄉文化，達成跨文化的深度交流。

除了往外推廣水域知識外，嘉藥水活社也在校內舉辦「玩水有道安全至上」水域安全推廣日，現場除了基本救生圈拋套練習，更將泳池搬進校園，讓同學在校內就能實際體驗划獨木舟的樂趣，強化水域安全技能。

嘉藥學務長董志明表示，透過這次「大手牽小手」的實際行動，不僅在孩子心中種下健康與安全的種子，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中對於健康福祉、優質教育與消弭不平等的追求。未來，嘉藥將持續推動師生走出課本與教室，用專業與愛心溫暖社會更多角落，與社區共好、共榮。