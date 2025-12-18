嘉藥食品系學生奪杯測組冠軍

嘉南藥理大學食品科技系學生陳筑婷參加「2025 年第六屆K Cup 國際咖啡挑戰賽」，勇奪杯測組冠軍。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕仁德報導

嘉南藥理大學食品科技系學生陳筑婷參加「２０２５年第六屆Ｋ Ｃｕｐ國際咖啡挑戰賽」，憑著精準的味覺與嗅覺，過關斬將，以全對「大滿貫」優異成績，勇奪杯測組冠軍，展現嘉藥食品系在感官科學教育上的卓越成果。

陳筑婷從大一入學起，便展現對咖啡的濃厚興趣，在食品系特有的「試量產級」加工設備的咖啡專業教室中，修讀「咖啡技術實務」、「基礎嗅味覺開發」及「食品感官品評」等課程。

嘉藥食品科技系不同於一般餐飲培訓，食品系的訓練讓陳筑婷學會以科學的方式拆解風味，為了備戰，她每週堅持練習，不斷調整在三杯咖啡間的差異分析節奏，終於建立起屬於自己的判讀系統。陳筑婷表示，比賽時專注自己味蕾的細微感受，相信自己的第一判斷，穩定地完成每一組杯測，當確認自己所有組別皆判斷正確，拿下全對成績的那一刻，內心的成就感難以言喻。