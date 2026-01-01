嘉藥高毓瑩開發教具獲績優計畫

嘉南藥理大學藥學系助理教授高毓瑩（中），榮獲教育部「教學實踐研究計畫」的績優。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕仁德報導

「讓手機變身成顯微鏡…」，嘉南藥理大學藥學系助理教授高毓瑩以「教具融入『藥用植物學』課程與圖像教材之開發」，榮獲教育部「教學實踐研究計畫」績優計畫。嘉藥指出，高毓瑩透過手機顯微鏡、數位互動平台與自創植物顯微切片及標本當成教具，成功幫助學生解決藥用植物學「死記硬背」的痛苦。

由於高毓瑩開發教具，並將枯燥的理論課程轉化為有趣的探索之旅，其教學成效備受肯定，而獲教育部的績優計畫。高毓瑩指出，藥用植物學常因課程內容涉及繁雜的植物分類與拉丁學名，學生感枯燥乏味，產生挫折感，甚至是「植物盲」現象，為了解決這些教學難題，創新「混成式教學」模式，將學生人手一機的智慧型手機，轉化為學習利器，搭配「手機顯微鏡」套件，讓學生隨時隨地都能觀察植物的微觀構造。

值得一提的是，高毓瑩用心打造的藥用植物教室資源豐富，種植了包括瓶爾小草、莪朮、白及、美洲商陸、菘藍及貓鬚草等多達六十幾種藥用植物，教室宛如一座小型植物園，學生能近距離觀察實物，不再只是紙上談兵。除了硬體教具的革新，高毓瑩也善用數位工具提升學習動機，課程中結合「Quizlet」線上閃示卡，將艱澀的拉丁學名記憶轉化為遊戲競賽，降低學生背誦壓力，同時，利用「Padlet」協作平台，讓學生即時上傳觀察到的顯微照片、分享筆記與心得，建立師生共創、同儕互學的活躍課堂氛圍。