嘉藥35國際生 展翅新歷程

嘉藥為第一屆新南向國際專班春季班學生舉辦畢業典禮。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

驪歌輕唱，溫馨滿溢。嘉南藥理大學十六日為第一屆國際專班春季班學生舉辦一場簡單而隆重的畢業典禮。校內師長、學生會及學生議會學生齊聚一堂，共同見證「生活保健科技系」及「環境工程與科學系」三十五位國際學生的重要時刻。現場氣氛溫馨感人，這不僅象徵著學生順利完成學業，更代表他們在台灣四年努力耕耘後所收穫的甜美成果。

典禮在畢業生精心製作的回顧影片中揭開序幕，影片記錄他們求學四年來的歡笑與淚水，會中特別頒發表現優異獎項，德育獎由生活系光氏玉鶯及環工系阮氏瓊江獲得；智育獎則頒予生活系裴金玉及環工系蔡氏垂莊。此外，生活系阮氏垂玲與環工系阮俊逸代表全體畢業生接受撥穗並領取畢業證書，象徵學有所成、展翅高飛。

嘉南藥理大學自一一一年九月起，積極配合政府新南向政策招收越南學生，並在學習、生活及職涯發展等全方面給予支持。除完善的生活輔導外，學校也於畢業前舉辦徵才活動，積極媒合優質企業。此次三十五位畢業生中，有三十二位表達留台就業意願，另有兩位選擇繼續攻讀研究所，亮眼成果展現嘉藥國際專班扎實的專業培育成效，證明學生已具備與職場無縫接軌的競爭力。

生活系畢業生致詞代表阮重阮分享這四年的學習歷程，不僅累積了專業知識，也學會獨立與堅持，更深刻感受到台灣人的熱情與友善，讓台灣成為他心中的第二個家鄉。

嘉藥校長張翊峰除了肯定畢業生不畏疫情跨海求學的毅力外，更強調技職教育務實致用的價值。他鼓勵畢業生將台灣視為「第二個故鄉」，善用在嘉藥習得的環境工程與生活保健專業，配合政府放寬外國專業人才留台政策，續留台灣累積實務經驗，未來無論是深耕台灣或返鄉發展，都將成為具備專業競爭力的菁英人才。