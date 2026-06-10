嘉蘭部落驚傳貓狗遭十字弓射殺 居民憂心孩童安全 警方鎖定嫌疑人偵辦

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嘉蘭部落驚傳貓狗遭十字弓射殺，居民憂心社區安全，警方鎖定嫌疑人偵辦。（民眾提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣金峰鄉嘉蘭村近日發生貓狗遭十字弓箭射殺案件，引部落居民震驚與憂心。一隻家貓及一隻黃狗分別遭箭矢貫穿腹部後死亡，相關照片及監視器畫面在網路流傳，引發地方高度關注。警方已查扣疑似犯案的十字弓及箭矢，並鎖定特定嫌疑人展開偵辦。

根據飼主及居民提供的畫面顯示，遭射中的花貓腹部被箭矢貫穿，在庭院內痛苦奔跑後死亡；另一隻黃狗也遭同樣箭矢射穿身體，傷重不治。事件發生地點位於嘉蘭村永久屋附近，由於當地住宅密集，附近居民對有人持具高度殺傷力的十字弓，在社區活動感到不安。

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嘉蘭村長莊福成表示，部落過去曾使用十字弓狩獵，但約二十多年來已鮮少見到有人持用，對貓狗遭十字弓射殺感到相當訝異。他指出，十字弓威力強大，若誤傷民眾，後果不堪設想。

多位村民也表示，過去從未發生類似事件，擔心若行為人持續使用弓箭，恐危及社區居民，尤其是孩童的安全。

警方表示，已調閱監視器畫面追查，並查扣疑似犯案工具，目前正釐清案情及犯案動機。依「動物保護法」規定，故意傷害或虐待動物致死者，可處二年以下有期徒刑或拘役，併科二十萬元以上、二百萬元以下罰鍰。同時呼籲民眾若掌握相關影像或線索，儘速提供協助調查，以早日釐清案情，維護社區安全。