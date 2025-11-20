嘉裕法說》嘉裕3年藍圖曝光 展店、資產活化雙管齊下
甩開代理包袱後的嘉裕，近期積極擴張。公司在法說會中端出完整的三年藍圖，內容涵蓋展店計畫、商品策略、企業客戶深耕與資產活化，未來將以「品牌深耕」與「不動產效益最大化」兩大軸線推動長期成長。
展店步伐加快 社區型門市成主力、2027年挑戰27櫃
嘉裕目前在台擁有19間直營或百貨專櫃，其中今年新開的台中惠中門市，在 9、10月已成功達成轉虧為盈，成為公司確立「社區型展店」方向的重要驗證。嘉裕指出，未來展店將以生活圈消費為主軸，並徹底執行標準化評估與試算，確保每間店在穩定期後都能帶來正向貢獻。
公司預估，2026年將再開出2～4間店櫃；2027年的目標則是突破27間。這項目標不僅意味著門市版圖將再擴大，也象徵嘉裕的品牌定位會更清晰地走向都會休閒、機能服飾的型態。
商品策略全面升級 從正式服飾跨向休閒、高爾夫與戶外
事實上，嘉裕的成長動能並不只來自門市數量，而是來自商品組合的重塑。疫情後市場習慣改變，使休閒、機能與戶外風格的成長速度遠超過傳統正式服飾。嘉裕近三年持續調整商品線，使休閒商品占比從15％拉升至26％，其中高爾夫系列反應最佳，消費者對相關機能款式的接受度也快速提高。
公司表示，未來商品開發將維持多線並進，包括休閒機能、高爾夫服飾、戶外風格與搭配型商品，以強化客單價與品牌整體調性；同時，門市服務也會從「銷售」走向「搭配建議」，提升購買體驗與回購可能。
企業客製服務成穩定底盤 一站式需求帶動黏著度
另一方面，嘉裕在團體制服與企業禮贈品市場已深耕多年，自有工廠具有專業版型、標準化流程與客製化量產能力，成為業界少數能兼具設計、品管與製造的供應商。嘉裕表示，企業客戶對加值服務的需求增加，尤其在客製化禮品上，公司提供從挑選、設計到包裝的一站式流程，使得客戶黏著度與合作深度都提高不少，因此B2B業務仍是穩定營收的重要根基。
中壢廠活化啟動 第三方物流加入成為新金流
除了品牌與商品策略，嘉裕也積極處理手上的不動產。中壢廠區在本次法說會中確認將朝第三方物流（3PL）方向招商，未來不僅能提升閒置空間的利用率，也可望帶來更好的租金報酬率。公司指出，資產活化是未來幾年的重要策略之一，將透過提升產能利用或租金效益，讓不動產也能成為穩定現金流。
處理不動產的方式，從單純的出租，逐漸走向更具價值的商用定位，也讓嘉裕整體的資本效率更具彈性。
展望2026～2027：展店、商品、資產同步推進
嘉裕已從過去代理業務的灰塵中徹底走出，並進入以品牌推廣與通路擴張為主的擴張期，不論是惠中門市的成功驗證、高毛利商品線的擴張、企業客戶服務的深化，或是中壢廠的資產活化，都顯示嘉裕的成長動能已不再是單線推進，而是一個「雙管齊下、四軸並進」的中期發展策略。管理層也強調，財務體質強是嘉裕最大優勢，未來將以穩健步伐加速落實展店與商品升級的藍圖。
