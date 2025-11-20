嘉裕法說》甩包袱轉型成功 嘉裕前三季轉虧為盈

在結束多年大陸代理品牌業務後，嘉裕迎來真正的「體質反攻」。嘉裕20日於法說會公布最新數據，今年前三季不僅成功擺脫去年一次性費用的拖累，更在本業強勢回溫帶動下轉虧為盈，前三季累計淨利達3,390萬元，每股盈餘0.18元，財務體質與獲利結構寫下近年最明顯的改善幅度。

本業回到正軌 自由品牌、團服同步成長

嘉裕今年營收規模因去年終止大陸Carnival代理業務而出現年減，但「台灣本業」卻逆勢上揚。自由品牌在門市調整與商品升級帶動下，前三季營收較去年同期增加5％，團體制服也成長4％，兩大核心事業都回到穩定成長軌道。

嘉裕表示，過去代理品牌結束時的關店、裝修減損與員工資遣費等一次性費用，已於去年全數認列完畢，今年營運負擔大幅減輕，公司得以重新把資源放回高毛利的自有商品線與穩定貢獻的企業團服等領域，營運「回到原來擅長的節奏」。

第三季最亮眼 毛利率站上49％、單季EPS 0.17元

今年第三季成為嘉裕2025年度最關鍵的一季。單季營收9,760萬元，毛利率高達49％，較去年因代理業務調整所造成的毛利下滑有明顯改善，營運成本與相關費用在去年高基期消化後，第三季單季營業損失僅830萬，但在業外與資產調整效益下，最終繳出3,170萬元淨利，單季每股盈餘0.17元，是今年最亮眼的財報。

前三季來看，合併營收2.37億元、毛利率52％，成功擺脫去年虧損，呈現穩定獲利。嘉裕指出，核心原因來自「回歸自有品牌」、「降低固定成本」、「商品組合改善」，營運體質是扎實改善，而非短期業外。

財務體質大補強 現金16.6億、負債比僅17％

財務結構更是本次法說會的另一個亮點。截至9月底，公司握有16.63億元的現金與金融商品投資，負債比僅17％，每股淨值12.4元。隨著資產活化收益逐年浮現、代理業務包袱完全脫落，嘉裕手上的資源足以支撐品牌升級、展店計畫與新產品研發。

管理層強調，這樣的財務狀況讓公司不僅能承受市場震盪，還具備積極投資布局的能力，未來在新通路、商品組合、企業客戶服務等面向，都將有更多彈性與空間。

大陸資金年底前匯回 母公司現金近2億

外界關注的大陸資金匯回，也在法說會上有明確進度。嘉裕指出，資金已先行回到香港帳戶，預計在年底前全數匯回台灣。母公司截至第三季底的現金水位約2億元，這些資金將成為支持展店、導入新商品線的第一波槓桿。

嘉裕強調，疫情後服飾產業回到重視品牌體驗、產品機能與客製化服務的時代，嘉裕具有自有廠房、工藝能力與客製量產實力，將持續提升產品差異化，並以穩健財務結構支撐下一階段成長。