嘉賓是偶像！青峰降臨理想混蛋演唱會 飆唱〈下雨的夜晚〉

理想混蛋今晚邀請到青峰擔任嘉賓。（圖／何樂音樂提供）





理想混蛋成軍8年，昨（1）日起一連兩天在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，一開場4人帶著墨鏡帥氣飆唱〈天真世界的叛徒〉，瞬間炒熱現場氣氛，在唱到〈離開的一路上〉更是響起全場大合唱，第二場的嘉賓更邀來雞丁的偶像青峰，讓全場陷入瘋狂。

雞丁邀請偶像青峰擔任嘉賓，忍不住落淚。（圖／何樂音樂提供）

青峰一登場與雞丁合唱〈下雨的夜晚〉，這首歌也是雞丁與晴朗先生的定情曲，當年在北醫校園演唱時，因為這首歌讓對方留下深刻的印象，之後寫下〈不是因為天氣晴朗才愛你〉的靈感，也是承接〈下雨的夜晚〉而開出來的緣分。

一唱完，雞丁忍不住落淚與青峰相擁，感謝對方來當嘉賓，青峰則不改幽默本性，「我習慣被吐嘈，突然感謝我我不習慣。」雞丁透露當年追蘇打綠，從小巨蛋追到日本武道館，更有幸點到歌，青峰也反應超快回應，「你追成這樣找我當嘉賓，我也不忍心拒絕你。」

雞丁坦言，蘇打綠在他成長過程中是重要的角色，青峰則滿意說，「很好，你避開『小時候』。」讓全場笑翻，他自曝考學測國文作文引用〈近未來〉歌詞，「生命必須有裂縫，陽光才照得進來。」順利拿到了國文滿級分。



