嘉邑祀典大天宮迎春禮 芒神、春牛開光點睛

嘉邑祀典大天宮今天舉行丙午年迎春平安祭典，為芒神與春牛開光點眼





嘉邑祀典大天宮今天舉行丙午年迎春平安祭典／嘉義市府提供

嘉義市年度重要民俗盛事「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」今（7）日隆重舉行，由嘉義市長黃敏惠擔任點禮官，與大天宮董事長鄭明山及各界來賓為芒神與春牛開光點眼，並恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門，現場莊嚴隆重。

黃敏惠表示，迎春禮於日治時期中斷超過百年，在嘉邑祀典大天宮鄭明山董事長暨全體董監事多年籌畫，並結合市府及產、官、學各界努力下，於去年度乙巳年正式恢復舉辦，今年度延續辦理，讓傳統文化得以傳承。

黃敏惠指出，大天宮自清代以來便是重要信仰中心，承載著以農立國、勤勞感恩的精神，特別感謝吳文進道長協助傳承，讓珍貴的民俗儀式重新回到城市生活之中。

黃敏惠強調，在科技快速發展的時代，更需要人文與信仰作為根基，凝聚團結、感恩與奮鬥的力量，期盼透過迎春禮的虔誠祭拜，為嘉義市帶來一整年的平安、幸福與福氣，也祝福市民新年順心如意、馬上幸福。

民政處表示，丙午年象徵行動與開創，呼應市府持續推動文化保存、城市品牌與永續發展的施政方向。本次迎春禮活動包括規劃祭天祈福、春牛與芒神開光點睛、神農聖帝出巡四城門賜福、鞭春牛勸勤，以及民眾摸春牛、點燈摸彩等儀式，完整呈現傳統迎春祭典精神。並祈願神農聖帝庇佑國家風調雨順、市民平安順遂。

嘉邑祀典大天宮原為前清官廟「嘉邑先農壇」，創建於清雍正九年（1731年），早年地方官依「農耤令」於此舉行耕耤禮，透過祭祀先農、土地神與勾芒神，以及鞭春牛勸勤儀式，象徵迎春啟歲、勤農勉作。相關活動亦見於《諸羅縣志》記載，顯示迎春文化在嘉義歷史中的重要性。



