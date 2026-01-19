嘉邑行善團挹注1500萬 中埔鄉嘉182線禮成橋改建工程動土

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣中埔鄉禮成橋是三層村民通往台南市白河區的重要聯絡橋梁，61年完工服務至今54年，橋體老舊待改善，由嘉義縣政府規劃設計改建工程，原本因經費有限，所幸與嘉邑行善團協調執行發包及施作主體工程，總經費約1,900萬元（行善團1,500萬元、縣府400萬元），縣長翁章梁今19日出席動土典禮，祝禱工程順利。

原本禮成橋長度25公尺、淨寬只有4.3公尺，雙孔RCT型橋梁阻礙通洪，為提升新建的抗洪韌性，故特別使用無落墩橋型，採單跨預力橋梁設計，減少河道阻礙、提升通洪效率，並降低沖刷及漂流物堆積風險，未來完工後橋梁長度35公尺、寬度亦由原單向車道改為8公尺雙向各一車道，提升會車安全及效率。

廣告 廣告

翁章梁說，近年台灣因天災及維護問題發生幾次橋梁斷裂及倒塌事故，如近期花蓮復光鄉馬太安橋、111年台東地震造成高寮大橋倒塌與108年南方澳大橋斷裂等，政府機關及地方民眾更加重視橋梁更新及維護，感謝嘉邑行善團及所有善心人士的支持，讓所有用路人安心行駛，為在施作期間不影響進出，另由縣府負責鋼便橋施作及整體橋梁工程與鋼便橋的設計監造。

嘉義縣政府102年起自籌經費辦理橋梁檢測及維護作業，因經費有限，105年起陸續與嘉邑行善團合作，由政府單位設計、嘉邑行善團出資改建，如上個月完工謝土的竹崎「鄉村橋」、中埔「龍門橋」、民雄「中央橋」等，以及近期急需改善包含水上「龍德橋」、梅山「深坑2號橋」、「水底寮橋」等，仰賴嘉邑行善團鼎力相助。

蔡易餘表示，嘉邑行善團造橋鋪路造福鄉親，感謝他們運用善款回饋地方。

嘉邑行善團迄今已協助嘉義縣完成350多座橋梁改建，建設經費來自全國善心人士，縣府在此向所有投入工作的善心人士及志工朋友致謝。

此次丹娜絲重創嘉義，嘉邑行善團也由理事長鄭秀玉為代表，以實際行動協助縣府救助災害，送餐給義竹鄉、竹崎鄉、中埔鄉及水上鄉、鹿草鄉居民，更捐贈1,000萬元協助災後復原。

今包括翁縣長、立委蔡易餘、中埔鄉長李碧雲、嘉邑行善團理事長鄭秀玉、台南市副市長姜淋煌、建設處長郭良江等人持鏟動土，焚香獻花祝禱工程如期如質完工。

圖：嘉義縣中埔鄉禮成橋是三層村民通往台南市白河區的重要聯絡橋梁，61年完工服務至今54年，橋體老舊待改善，由嘉義縣政府規劃設計改建工程，在嘉邑行善團協調執行發包及施作主體工程，總經費約1,900萬元（行善團1,500萬元、縣府400萬元），今天終於舉行動土典禮。（記者吳瑞興翻攝）