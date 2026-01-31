嘉邑行善團捐建三座善橋落成 雲林土庫今舉行謝土祈福儀式

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣土庫鎮鄉親期盼已久的交通建設喜事於今（31）日圓滿完成！由嘉邑行善團捐資援建的「第661座善正橋、第662座善平橋、第663座善長橋」，在歷經數月趕工後正式落成，並於今日舉行謝土祈福儀式。三座橋梁完工通車，不僅完善地方交通網絡，也為居民日常通行與行車安全提供更堅實的保障。

今日謝土典禮由嘉邑行善團理事長鄭秀玉率領團隊幹部與義工大德共同主祭，並邀請雲林縣政府秘書張逸文、雲林縣議會議長黃凱、土庫鎮公所機要秘書陳建佑及多位地方民意代表出席觀禮。儀式現場依循傳統備妥豐盛供品，祭謝后土，感念施工期間四方聖神庇佑，並祈求未來通行平安順遂。

活動現場氣氛莊嚴隆重，吸引不少在地鄉親及耆老前來見證。多位居民表示，嘉邑行善團長年來秉持「造橋鋪路」的無私精神，為地方解決實際交通需求，令人深感敬佩；此次工程能趕在農曆年前順利啟用，更讓鄉親們安心返家、過好年。

土庫鎮長陳特凱致詞時表示，衷心感謝嘉邑行善團及來自各地的善心捐款人鼎力支持，使三座橋梁工程得以圓滿完工，為地方打造一條安全回家的道路。嘉邑行善團也強調，每一座橋梁都是凝聚社會善意的成果，未來將持續秉持「造橋鋪路、施棺濟助」的初心，守護更多偏鄉地區的交通安全與居民福祉。