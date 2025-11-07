嘉邑角仔寮頂安宮罕見「男相」觀音佛祖佛誕祝壽典禮 黃敏惠祈求國泰民安

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市角仔寮頂安宮主祀罕見「男相」觀音佛祖，今(7)日舉辦慶祝觀音佛祖聖誕祝壽典禮，由嘉義市長黃敏惠擔任主祭官，帶領市府團隊與頂安宮代表、各廟代表、眾位市議員等貴賓及信眾一同為觀音佛祖聖誕祝壽。

黃敏惠市長今日為觀音佛祖佛誕千秋祝壽，祈求觀音佛祖保佑國泰民安、風調雨順。嘉邑角仔寮頂安宮多年來於觀音佛祖聖誕前夕舉辦平安遶境，安定民心，平日則關注文教，以獎學金、物資等形式回饋社會，展現「嘉義人有情有義」的力量。

黃敏惠市長強調：「人在、神在、嘉義就在。」希望在觀音佛祖庇佑下，嘉義市能持續發展，市政推動順利，朝向永續幸福城市邁進。

黃敏惠市進一步表示，今年嘉義市在《天下雜誌》「永續幸福城市大調查」中多項指標奪下非六都第一，充分展現觀音佛祖庇佑、市民、市府與宮廟攜手努力的成果。市長黃敏惠並邀請市民與全國朋友於12月12日至28日一同參與「320+1城市博覽會」，共享嘉義市的歷史底蘊與幸福能量。

頂安宮建廟於清朝同治11年（1872年），歷史悠久，舊稱「觀音媽公厝」，是嘉義市「角仔寮」一帶信仰中心，所奉祀的主神 觀音佛祖 非常靈感，神威顯赫，守護地方，保境安民。觀音佛祖聞聲救苦，大慈大悲，是台灣民眾信仰普遍的神佛。佛經上說觀音佛祖為度眾生示現菩薩形象，重入世間教化眾生。

