嘉鄉精品咖啡 跨海飄香大阪

嘉義咖啡要走向國際，不只是短暫亮相，而是要在海外市場站穩腳步。這次「啡嚐嘉義」活動，我們與日本知名選品品牌「神農生活」合作，在大阪近鐵百貨店設立長達半年的專區，展售來自嘉義11家咖啡莊園、15款精品咖啡，讓日本朋友能夠真正品味到嘉義咖啡的精緻與深度。

嘉義咖啡有實力才敢走出國門，去年我們從沖繩起步，成功吸引國際市場的關注，今年則把舞台拉到大阪，不僅要讓更多人看見嘉義咖啡，更要進一步建立品牌形象。

這次活動不只是展售，還有多場交流與體驗。10月18日，我們在神農生活舉辦開幕體驗活動，並與旗下餐廳「食習」合作推出阿里山限定手沖咖啡；同時，還與京都「Times Club」推出聯名款，將嘉義咖啡融入日本市場的日常。

此外，10月18日到20日3天，我們安排了多場推廣交流，包括在大阪日航酒店舉辦「啡嚐嘉義風味」活動、於港南集團梅田北店舉行「世界冠軍風味分享會」，特別邀請2024世界虹吸式大賽冠軍張維欣現場沖煮，並在BETA CAFE辦理專業杯測與即時媒合會，讓日本專業買家與消費者親身感受嘉義咖啡的獨特風味。

嘉義咖啡的品質經得起考驗。今年「台灣卓越盃」競標中，嘉義縣業者拿下前27名中的20席佳績，更抱回3座總統獎，這是最好的證明，我相信，透過這次大阪推廣，不僅能為咖啡業者開拓市場，也能讓世界看見嘉義農業的實力。

嘉義咖啡，正一步步走向國際，我期待更多人因為這杯咖啡，記住嘉義，記住台灣，也能從中感受到我們農民的用心與土地的價值。