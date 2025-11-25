嘉雨思科今發表業績 預計12月底上市

由華南永昌綜合證券輔導的專業高速訊號傳輸介面及高速類比電路IC設計公司─嘉雨思科（6921），將於今（26）在華南銀行國際會議中心舉辦上市前業績發表會，預計12月底以半導體類股掛牌上市。

嘉雨思科技為上市公司嘉澤端子股份有限公司轉投資公司，成立於109年，主要營業項目為高速訊號傳輸介面之數位類比晶片設計、開發、生產及銷售。公司專精於高速訊號中繼器（Re-Driver/Re-Timer IC）領域，110年成為台灣首家成功開發支援USB4.0/DP2.1主動連接器Re-DriverIC廠，並為全球首家推出PCIe Gen5.0 Re-Driver IC供應商，產品獲多家國際一線主機板大廠採用。應用領域涵蓋Gam-ing/Desktop、伺服器、資料中心、4K/8K顯示用主動線（USB4/Display Port）、PCIe/CXL Cable等，為高效能運算（HPC）、人工智慧、雲端運算等新興科技產業提供關鍵技術。

在營運表現方面，嘉雨思展現穩健的成長動能。尤其在114年前三季，營收相比去年同期成長率達51.06%，成長表現顯著。展望未來，受惠人工智慧(AI)、大數據分析、高效運算(HPC)等應用需求持續增加，對高速傳輸晶片的需求持續攀升。嘉雨思科技將持續深耕技術，積極投入低延遲、低成本及低功耗之高頻補償晶片的研發，掌握高速傳輸介面市場的成長契機，並繼續創造更多的獲利機會。