嘉鳳獅子會攜手華山化身一日情人 陪伴孤老不孤單

（記者黃信峯／嘉義報導）國際獅子會300E-1區嘉鳳獅子會長期認同華山基金會服務，一同守護嘉義弱勢長輩，愛心13年協助不間斷。在充滿愛意的西洋情人節前夕，嘉鳳獅子會今(4)日上午攜手舉辦「獅情話意‧愛在華山」公益捐贈記者會，現場邀請16位華山服務的爺奶參與，將情人節的浪漫化為實際行動，陪伴在地孤老，讓愛不再只是戀人專屬，更普及到每一位需要被關懷的人。

圖/嘉鳳獅子會攜手華山基金會舉辦「獅情話意‧愛在華山」公益捐贈會，將情人節的浪漫化為實際行動，陪伴在地孤老。記者黃信峯翻攝

廣告 廣告

74歲的林阿嬤，早年與丈夫一起打拚事業，但丈夫的一場疾病花光家中所有積蓄，且事業一落千丈，丈夫往生後，曾經共同生活的家，也因一場無情的祝融，不僅將所有的回憶燒毀殆盡，更延燒禍及鄰居，因此被惡言相向，導致阿嬤一度有憂鬱傾向。華山基金會自108年服務林阿嬤迄今，從一開始的抑鬱情緒，每次訪視淚流滿面，到逐漸轉換心境、積極參與各項活動，阿嬤的轉變，讓華山站長深感這些年的陪伴跟關心值得了。

圖/嘉鳳獅子會攜手華山基金會舉辦「獅情話意‧愛在華山」公益捐贈會，將情人節的浪漫化為實際行動，陪伴在地孤老。記者黃信峯翻攝

活動當天貴賓雲集，嘉義市政府社會處副處長溫秋蘭、嘉義市議員張秀華、嘉鳳獅子會會長江虹蓉帶領獅姐們化身「一日情人」。船老大囍宴餐廳總經理特助楊賀閔很認同華山基金會對長輩的協助和照顧，無償提供場地。捐贈活動特別安排兩顆蛋甜點店的蛋娘陳迪筠現場教學，與長輩合力妝點「愛的蛋糕」。最後以愛心形狀排列成的大合照，現場貴賓及獅姊親手獻上「愛的玫瑰花」給長輩，溫馨畫面感動全場。

嘉鳳獅子會今年共募集211份愛心年菜協助華山，以愛心支票捐贈，嘉鳳獅子會會長江虹蓉表示：希望社會們對這些長輩多一點體諒與關愛，感謝全體獅姊慷慨解囊，也希望長輩都有一個好年。社會處副處長溫秋蘭表示：感謝華山基金會及嘉鳳獅子會一起照顧這些長者，讓嘉義市長輩更加幸福快樂，落實嘉義市幸福友善的城市。曾任嘉鳳獅子會第八屆會長的市議員張秀華提到：要做持續性的工作非常困難，尤其是13年更不簡單。期盼嘉鳳獅子會未來每年都將這個視為重要工作目標之一。

圖/嘉鳳獅子會攜手華山基金會舉辦「獅情話意‧愛在華山」公益捐贈會，將情人節的浪漫化為實際行動，陪伴在地孤老。記者黃信峯翻攝

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人」理念，提供三失長輩關懷訪視、物資協助、代辦庶務等免費到宅服務，期待民眾共襄善舉，一同守護在地孤老。無奈今年募款進度不如預期，距離目標仍有四成缺口。在此誠摯邀請企業與民眾共襄盛舉，期待您的點滴愛心，成為守護在地孤老最強大的力量，讓嘉義的冬天不再寒冷。

更多引新聞報導

雲嘉首間！嘉基榮獲第26屆NHQA國家醫療品質獎全機構標章

神腦科技攜手黃啟豪議員辦手機AI智慧講座 助長輩識騙防詐

