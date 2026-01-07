嘉、南、高初選下週民調決勝負 民進黨下5禁令：9日起不得參與媒體露出

記者劉秀敏／台北報導

民進黨佈局2026縣市長選舉，嘉義縣、台南市、高雄市列為初選出，近日已陸續舉辦電視政見說明會，將於本月12日至17日進行電話民調。民進黨秘書長徐國勇今（7）日也於中執會上提醒，參加三縣市初選的同志，自1月9日起就不得參加各式媒體露出、買廣告或置入性新聞或自行發佈民調，而在預定執行民調期間，亦不得自行委託其他機構來進行民調。

民進黨今日召開中執會，據與會人士轉述，徐國勇在黨務報告時，針對2026選舉提醒兩件事。第一，所有有志參選的黨公職，務必如期繳交黨職分攤金及黨費，才能符合參選資格。

徐國勇也提醒，參選台南市長、高雄市長、嘉義縣長三個初選縣市的同志，自2026年1月9日（週五）凌晨0時起，就不得參加電視、電台、平面、網路媒體等的露出；也不可以在第四台或是地方有線台買蓋台廣告；也不能在新聞台購買置入性新聞，並不能再自行發布民調。

此外，在預定執行民調期間，初選三縣市參選人亦不得自行委託其他機構來進行民調。

