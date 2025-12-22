「嘉」碼領最多！ 嘉義市普發6千元 26萬人受惠

嘉義市政府在22日市議會臨時會中通過追加預算案，確定將為每位市民普發6000元現金。（圖／TVBS）

嘉義市政府22號市議會臨時會中，確定通過追加預算案，每人普發6千元現金，共計超過26萬人受惠，發放時間將另行公布，不只這樣，嘉義縣7地區也紛紛喊出加碼普發，除了政府的1萬元以外，嘉義縣市還有額外紅包，幾乎都能在春節前入袋。

嘉義市議會於22日的臨時會議正式通過第六次追加減預算案，確定加碼普發6000元，估計共有26萬1000人受惠。其中，65歲以上長者還能再獲得1000元紅包，讓嘉義市民都笑開懷。一位民眾表示，很開心能收到這筆「天上掉下來的禮物」，就像過年前收到一個大紅包。另一位民眾則開心地表示，打算用這筆錢去玩。

嘉義市政府建設處長呂獎慧表示，市府將統一對外宣布發放基準日和相關辦法。市府已承諾這筆金額將在過年前發放。此次議會通過超過15億的預算，一方面也期待能振興嘉義各商圈經濟。值得一提的是，這也是全台金額最高的縣市政府振興金。

嘉義縣七大地區也紛紛宣布加碼，其中義竹鄉、竹崎鄉金額最高達5000元。（圖／TVBS）

除了嘉義市的普發現金，嘉義縣七大地區也紛紛加碼。義竹鄉和竹崎鄉金額最高，民眾能再領到5000元；梅山、新港以及民雄鄉則是3000元，發放時間分別是12月8日、2月7日以及明年3月；太保市與朴子市則分別發放3000元及2000元，都會在春節前到位。

除了嘉義縣市外，新竹市也確定發放5000元，形成「普發一萬加碼再加碼」的局面，讓民眾在過年前就能領到額外的大紅包，為新的一年帶來好兆頭。

