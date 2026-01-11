嘉、竹縣落羽松景觀迷人

太保魚寮遺址落羽松轉紅，被譽為「嘉義版忘憂森林」。（記者湯朝村攝）

記者湯朝村、彭新茹∕嘉義報導

嘉義縣太保市魚寮遺址落羽松轉紅，被譽為「嘉義版忘憂森林」；新竹縣政府也精選縣內新埔、橫山、北埔及湖口五處落羽松秘境，邀請民眾走訪冬日最迷人的風景。

每年十二月到隔年二月是落羽松最美的季節，太保市高鐵大道旁的魚寮遺址以成排落羽松和楓香聞名，紅黃綠的落羽松與藍天綠水共構，形成如畫的美麗風景。園區內還有小葉欖仁、楓香、烏桕樹林與潺潺溪水，形成一片綠意盎然的秘境小森林。圳溪中常見白鵝於水中遊憩，旁邊的草地還有黑羊出沒，原始生態的樣貌是一年四季都值得探訪的秘境。

廣告 廣告

北埔鄉六塘以圍繞愛心湖泊的落羽松景致聞名，緋紅樹影映照湖面，營造出浪漫靜謐的氛圍。（竹縣府提供）

新竹縣政府則推薦縣內五處落羽松秘境。新埔鎮九芎湖步道群包含九福、觀南及霽月等三條登山步道，沿途可見成排落羽松隨著季節轉色，展現層次豐富的冬季景觀。

橫山鄉位於竹三十四號鄉道旁的韓屋大埤，水圳兩側成排落羽松沿岸延伸，轉紅後倒映水面，景色宛如童話場景；鄰近的內灣親水公園，則可同時欣賞落羽松林與鐵道風光。賞景之餘可順遊內灣老街品嘗野薑花粽、黑糖糕等客家美食。

北埔鄉六塘以圍繞愛心湖泊的落羽松景致聞名，緋紅樹影映照湖面，營造浪漫靜謐的氛圍。

湖口鄉畚箕窩溪步道平緩好走，從茶香步道出發，沿途可欣賞茶園、蓮花池、生態平台與百年龍眼樹等自然景觀。步道旁的落羽松呈現柔和的金橘、紅棕色調，適合慢步細賞。