「嘉e智慧校園」APP抽獎活動 林森國小、民生國中學生獲iPad大獎
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府教育處今日宣布「嘉 e 智慧校園」APP 抽獎活動「智慧校園我+1」已順利完成。郭添財處長親自主持抽獎並表示，活動成功結合市府智慧教育政策與校園數位轉型目標，吸引全市師生及家長熱烈參與，為「智慧校園 × 幸福教育」再添一筆里程碑。
黃敏惠市長表示，嘉義市致力建構智慧城市與智慧校園的願景，「嘉e智慧校園」APP不僅是科技工具，更是營造家長、師生間互信與協力的平台。希望讓資訊透明、溝通即時、服務貼心，真正讓科技成為孩子學習的助力。市長亦恭喜所有得獎者，並強調市府將持續傾聽校園親師生需求，建構更有溫度、更有意義的智慧校園。
教育處處長郭添財進一步說，本次活動獎項豐富，是對支持智慧校園建設的最佳回饋。透過各校推廣家長、學生、教師踴躍使用平台，讓「嘉e智慧校園」APP成為親師生最貼心的溝通與學習工具，未來也會持續推動各模組之優化，透過科技助力，促使家長、學生、教師習慣數位工具與智能應用。強化校園與家庭間資訊流通，使教育更有透明度、互動性。
本次抽獎活動「智慧校園我+1」相關有獎徵答與系列活動於10月31日圓滿落幕，經篩選符合抽獎資格之名單，嘉義市政府本週辦理抽獎作業，由嘉義市教育處處長郭添財代表黃敏惠市長抽出專屬學生的頭獎–兩台iPad，幸運得主分別為林森國小、民生國中學生。學生獎項尚有超商禮券500元、200元、100元等獎項。家長與教師的部分亦有超商禮券1000元、500元、200元、100元以及咖啡券等獎項，本市學生、家長、教師共計有582位獲獎，獎項豐富！
本活動將以電子系統發放中獎通知，獲得超商禮券與咖啡卷的幸運兒可在11月27日登入「嘉 e 智慧校園」APP，在「訊息通知」模組中領取中獎通知，並根據提示頁面，進入兌換禮券或領取咖啡卷程序。獲得iPad實體獎項的兩位幸運同學，將於12月10日舉行頒獎典禮，市府將另行通知受獎人相關時間、地點及領取流程與手續。所有得獎名單亦會公告於市府教育處網站。
圖：嘉義市政府教育處今日宣布「嘉 e 智慧校園」APP 抽獎活動「智慧校園我+1」已順利完成。郭添財處長親自主持抽獎，林森國小、民生國中學生獲iPad大獎。（記者吳瑞興翻攝）
其他人也在看
情緒障礙學生若具攻擊性易引發校園學生及家長恐慌 精神科醫建議
新北市某高職日前發生具情緒障礙的學生與同學發生碰撞，進而產生攻擊性事件，近年來許多情障生的家長都希望孩子能進一般學校就讀，即早適應社會，但是一般學校缺乏足夠特教資源，一旦情障學生失控或釀成暴力行為時，輕則造成教室混亂、重則造成傷害，也導致家長間失和，對學校安全的不滿，如何兼顧特教生與一般學生的學習權自由時報 ・ 8 小時前
校內無心碰撞竟惹禍 女學生慘遭學長剪髮拖行｜#鏡新聞
又發生校園暴力事件！發生了非常誇張的校園暴力！昨天（11/24）新北市永和一所高中，一名高三的學長，不滿高一的學妹在校內擦撞到他肩膀，竟然情緒失控，二度跑到對方教室叫罵，甚至還直接闖進教室，把女學生從3樓拖行到1樓，甚至還拿出剪刀剪下女學生的頭髮，造成女學生身心受創。家長也在事發後馬上跑到派出所提告，表示絕不姑息校園霸凌。鏡新聞 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 1 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
國分太一終於出面 淚灑記者會嘆「只是想知道我錯在哪」
前「TOKIO 東京小子」成員國分太一日前突然遭電視台以「違反公司規範」除名，他在今（26日）突然與律師共同召開記者會，首次針對「多次違反公司規範」遭日本電視台除名並無限期停工一事說明，但還是留下不少謎團。他身穿黑色西裝、神情憔悴，數度哽咽鞠躬，向所有受牽連的當事人、節目製作人員、贊助商及觀眾致歉，並坦言「在幾天內失去了所有」。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 51 分鐘前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 5 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 8 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 3 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 7 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
NPB》巨人投手兩樣情 翁田大勢年薪倍增破億、戶鄉翔征遭減薪誓言反彈
日本職棒讀賣巨人今天（26日）宣布進行投手陣容調薪，兩位主力投手翁田大勢（大勢）與戶鄉翔征呈現截然不緯來體育台 ・ 3 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 11 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 8 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前