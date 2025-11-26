「嘉e智慧校園」APP抽獎活動 林森國小、民生國中學生獲iPad大獎

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府教育處今日宣布「嘉 e 智慧校園」APP 抽獎活動「智慧校園我+1」已順利完成。郭添財處長親自主持抽獎並表示，活動成功結合市府智慧教育政策與校園數位轉型目標，吸引全市師生及家長熱烈參與，為「智慧校園 × 幸福教育」再添一筆里程碑。

黃敏惠市長表示，嘉義市致力建構智慧城市與智慧校園的願景，「嘉e智慧校園」APP不僅是科技工具，更是營造家長、師生間互信與協力的平台。希望讓資訊透明、溝通即時、服務貼心，真正讓科技成為孩子學習的助力。市長亦恭喜所有得獎者，並強調市府將持續傾聽校園親師生需求，建構更有溫度、更有意義的智慧校園。

教育處處長郭添財進一步說，本次活動獎項豐富，是對支持智慧校園建設的最佳回饋。透過各校推廣家長、學生、教師踴躍使用平台，讓「嘉e智慧校園」APP成為親師生最貼心的溝通與學習工具，未來也會持續推動各模組之優化，透過科技助力，促使家長、學生、教師習慣數位工具與智能應用。強化校園與家庭間資訊流通，使教育更有透明度、互動性。

本次抽獎活動「智慧校園我+1」相關有獎徵答與系列活動於10月31日圓滿落幕，經篩選符合抽獎資格之名單，嘉義市政府本週辦理抽獎作業，由嘉義市教育處處長郭添財代表黃敏惠市長抽出專屬學生的頭獎–兩台iPad，幸運得主分別為林森國小、民生國中學生。學生獎項尚有超商禮券500元、200元、100元等獎項。家長與教師的部分亦有超商禮券1000元、500元、200元、100元以及咖啡券等獎項，本市學生、家長、教師共計有582位獲獎，獎項豐富！

本活動將以電子系統發放中獎通知，獲得超商禮券與咖啡卷的幸運兒可在11月27日登入「嘉 e 智慧校園」APP，在「訊息通知」模組中領取中獎通知，並根據提示頁面，進入兌換禮券或領取咖啡卷程序。獲得iPad實體獎項的兩位幸運同學，將於12月10日舉行頒獎典禮，市府將另行通知受獎人相關時間、地點及領取流程與手續。所有得獎名單亦會公告於市府教育處網站。

圖：嘉義市政府教育處今日宣布「嘉 e 智慧校園」APP 抽獎活動「智慧校園我+1」已順利完成。郭添財處長親自主持抽獎，林森國小、民生國中學生獲iPad大獎。（記者吳瑞興翻攝）