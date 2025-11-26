嘉e智慧校園APP抽獎揭曉

嘉義市政府教育處昨（二十六）日宣布「嘉e智慧校園」APP抽獎活動「智慧校園我+1」已順利完成。郭添財處長親自主持抽獎並表示，活動成功結合市府智慧教育政策與校園數位轉型目標，吸引全市師生及家長熱烈參與，為「智慧校園×幸福教育」再添一筆里程碑。

黃敏惠市長表示，嘉義市致力建構智慧城市與智慧校園的願景，「嘉e智慧校園」APP不僅是科技工具，更是營造家長、師生間互信與協力的平台。希望讓資訊透明、溝通即時、服務貼心，真正讓科技成為孩子學習的助力。市長亦恭喜所有得獎者，並強調市府將持續傾聽校園親師生需求，建構更有溫度、更有意義的智慧校園。

郭處長說，本次活動獎項豐富，是對支持智慧校園建設的最佳回饋。透過各校推廣家長、學生、教師踴躍使用平台，讓「嘉e智慧校園」APP成為親師生最貼心的溝通與學習工具，未來也會持續推動各模組之優化，透過科技助力，促使家長、學生、教師習慣數位工具與智能應用。強化校園與家庭間資訊流通，使教育更有透明度、互動性。本活動將以電子系統發放中獎通知，獲得超商禮券與咖啡卷的幸運兒可在二十七日登入「嘉e智慧校園」APP，在「訊息通知」模組中領取中獎通知，並根據提示頁面，進入兌換禮券或領取咖啡卷程序。市府將另行通知受獎人相關時間、地點及領取流程與手續。所有得獎名單亦會公告於市府教育處網站。