嘎呼啦斯音樂節登場 邱議瑩力挺合唱團六年不缺席
政治中心／綜合報導
第六屆「嘎呼啦斯山中音樂節」日前於高雄市六龜區寶來國中登場，指導「尼布恩合唱團」勇奪國際賽金牌的聲樂老師在現場特別致謝立法委員邱議瑩，回憶合唱團出國參賽期間，曾遭中國施壓、要求不得懸掛國旗，所幸在邱議瑩即時協助下，孩子們得以穩定心情，順利勇奪金牌、在國際舞台上為台灣爭光。
勇奪國際賽金牌的尼布恩合唱團聲樂老師特別致謝立法委員邱議瑩。（圖/翻攝邱議瑩臉書）邱議瑩表示，今年是她連續第六年參與音樂節，從草創時期舞台簡陋，到疫情期間台下僅剩她一名觀眾，始終不曾缺席。她說，自己只是想為站上舞台的孩子盡一份心力，因此一路陪伴孩子們走向國際。針對日本比賽遭遇打壓一事，她也強調，雖然過程中面臨阻礙，但最終仍能克服困難，「我們一樣讓台灣的國旗在會場上飄揚，謝謝你們為台灣、為高雄爭光！」
尼布恩合唱團聲樂老師許家倫也感性表示，邱議瑩第一時間替團隊發聲，並協助處理相關問題，讓孩子們獲得安定與支持，「對我們來說，她真的太重要了。」
