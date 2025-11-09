嘎啦嘎啦！ 無視爆胎硬要開 民眾看傻「用生命開車」

藍色轎車駕駛不顧左前輪胎已經爆胎，發出巨響，還開車上路。（圖／翻攝自爆料公社）





北市一名駕駛不顧左前輪胎已經爆胎，發出巨響，還硬開車上路，路過車輛的乘客見狀看傻眼，搖下車窗錄影，並把影片PO上網引發討論。

藍色轎車行駛在馬路上，還不斷發出嘎啦嘎啦巨響，路過車輛看傻眼，立刻搖下車窗，看看到底發生什麼事，沒看沒事，一看不得了，只見左前輪胎疑似爆胎之後，殘留的輪胎皮頻頻打到車殼板金，保險桿劇烈震動，幾乎快掉了下來，民眾看傻眼，把影片PO上網，直呼用輪圈開車，用生命開車，引起不少網友討論。

鋁圈、避震器、前保桿、側裙，搞不好煞車系統全受損，這樣硬開會連輪框都毀掉，到時候花更大條省拖吊費，卻要花更多錢來修理，幸好沒有波及其他用路人，否則如果輪框離家出走，可不是把零件換一換，花錢就能了事。

