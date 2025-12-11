嘎嘎擔任總導演《菜鳥仔》內容力求真實 拼搏中「產生摩擦」全都拍

《菜鳥仔 NICE PLAY》嘎嘎、黃鐙輝。董孟航攝

《菜鳥仔 NICE PLAY》12月13日強勢回歸，一開場就火力全開！本季從超過300位報名者中殺出10位全新菜鳥，將迎戰超高壓「台語 × 舞蹈 × 應援養成」實境挑戰，從舞台爆發力、台語口條到鏡頭魅力全面升級洗禮，只為挺進最終任務—踏上真正的棒球場開場舞台。今（11日）舉辦開播記者會，參演節目的「老鳥前輩」們首度同台亮相，包括升格掌舵整季的總導演嘎嘎（潘俊佳）、棚內主持人黃鐙輝、人氣鏡頭魅力導師「台妹小南」南珉貞、舞蹈總指導筱晴與應援台關主希希都出席力挺，為10隻菜鳥仔應援。

總導演嘎嘎透露，這次拍攝難度是全組共同硬撐出來的，不只任務更密集、舞台更複雜，還常常被天氣逼到臨場調整拍攝節奏，他感嘆「實境不能停，所以我們不能停」，也因此捕捉到大量真實的崩潰、突破與情緒瞬間，黃鐙輝也讚嘆嘎嘎「真的拍得很好」。

《菜鳥仔 NICE PLAY》開播記者會。董孟航攝

被問到有沒有拍到不適合播出的內容，嘎嘎對於拍攝有所堅持，他說：「我覺得沒有不能播的東西，但是可能電視台有些限制什麼的，我比較扮演跟製作人fighting的角色，我覺得在拼搏夢想的過程，尤其是團隊，他們一定會有些摩擦，我自己覺得啦，現在好像觀眾的口味滿重的，有很多平台，所以大家在看東西的時候是力求真實，我比較堅持，希望他們是比較自然呈現自己，但一開始真的比較難。」嘎嘎覺得，現在數位媒體發達，他可以理解這些參賽少女們「有包袱」，但還是盡可能跟製作人討論，想辦法讓大家卸下包袱，讓節目內容真實呈現。



