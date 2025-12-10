嘎嫂二伯激瘦7kg！狂運動沒用這3招讓她體重創新低瘦更久
努力運動就能讓體重乖乖下降嗎？可能沒那麼簡單。知名YouTuber 「嘎嫂二伯」近日在社群亮出最新體重，43.3公斤是她生完二寶後的體重新低點，過去她曾透露，生產後體重最高約50公斤，停母奶後更明顯感覺身形「走鐘」，自己相當在意，為此她努力調整飲食重拾產前曲線、找回健康體態，還拍片公開自己靠四個月瘦6公斤的祕訣，尤其自己連續運動兩個月都沒瘦，最後其實是靠調整飲食才成功甩肉！（編輯推薦：蘇志燮謝絕3食物狠甩19kg！早起吞這匙穩穩瘦、加1運動體脂降更快）從運動開始，體態調整卻不見體重變化
生完第二胎後，「嘎嫂二伯」先以運動恢復產後鬆散的體態，安排重訓與tabata為主要訓練內容，每週大約進行一至兩次，希望能讓肌肉更緊實。不過，前兩個月體重與體脂都沒有變化，她認為與飲食仍不節制有關。
美國華盛頓大學曾在2005-2009年，針對超重與肥胖女性進行研究，把受試者分成「飲食控制」、「有氧運動」和「飲食＋有氧」三組。結果顯示，飲食＋有氧運動組平均瘦10.8%，單靠飲食控制也能瘦下 8.5%，但只做有氧的人平均只瘦了2.4%。
許多研究與成功案例都指向同一件事，想瘦，飲食比運動更管用。成功甩掉30公斤的百萬YouTuber Joeman也曾一週重訓六天卻照樣瘦不了，最後發現罪魁禍首是「熱量吃爆表」。可見飲食才是減重的主戰場。（編輯推薦：Joeman親揭瘦身4密技103kg→71kg！從糖尿病邊緣翻身不全靠運動）
一、戒拿鐵、減少炸物與手搖飲
「嘎嫂二伯」過去幾乎拿鐵成癮，她表示自己一天能喝2、3杯，後來用黑咖啡取代拿鐵，自然少掉不少熱量。此外，由於懷孕期間只要吃炸物就會感到不適，產後也養成不吃炸物的習慣，讓她自然遠離油炸食物。
飲食調整是減重的核心策略，其中最關鍵的，就是「熱量赤字」，每天吃的比身體消耗的少，體重自然慢慢往下降。想健康瘦身，營養師張雅琦建議，先從每天少吃500大卡開始，不但能逐步戒掉不健康飲食習慣，也更容易長期執行。若你平常愛吃加工零食，不妨試著把點心換成高纖蔬菜或優質蛋白質，少熱量、多營養，瘦起來更有效率！
二、每天補足水分
飲料的最佳替代方案就是喝水。二伯表時過去她不愛喝水，後來開始每天固定喝兩杯750毫升的水，覺得皮膚狀況變好，身體代謝也更加順暢。到了第三個月，外觀上的變化開始明顯，體態變得結實。她認為這段時間是運動、飲食調整與水分補充同時累積所帶來的效果。
過去研究顯示，餐前30分鐘額外喝500毫升的水，連續八週後可讓過重女性的體重、體脂與BMI下降，參與者也回報食慾降低的感受。水分增加後，代謝也會同步提升。家醫科醫師王姿允也提到，喝水還能有效取代平常那些「不知不覺喝下的高熱量」。研究發現，六個月內把每日含糖飲換成無熱量飲品，平均可瘦 2-2.5%。
三、一天兩餐，找到飲食節奏
「嘎嫂二伯」分享，自己的飲食習慣一直不是三餐制，早上通常以咖啡搭配小點心，晚餐正常吃，沒有做過度限制。她曾嘗試過168斷食，但因為工作與作息不規律，難以長期維持，最後選擇讓飲食更貼近日常節奏。她認為這次之所以能順利瘦下來，是因為方式沒有壓力，吃得簡單、不過量，反而更容易長期執行。
