嘗一口節慶滋味 尋味老台北風味糕點
「唯星蛋糕」以創新的壽桃蛋糕回應傳統信仰。（圖／唯星蛋糕）
糕點與廟會、祭典及傳統節慶緊密相關，也隨著時代與文化交融持續創新。作為台北老城區代表的大稻埕與萬華，因廟宇香火鼎盛與商業活動蓬勃，使糕點店家隨之興盛，並傳承至今。如今，品嘗傳統糕點不僅是味蕾的享受，還能尋香探索老台北人在歲時流轉下的甜蜜記憶。
台北特色糕點 延續老城風華
長年研究台灣傳統糕點文化、著有《臺灣甜：那些滋潤心靈的傳統節日糕點》一書的作家和菓子分享，「台灣許多糕點源於不同文化，但在經歷漫長時光後，這些糕點早已在這片土地生根、綻放，形成在地獨有的風味。」她指出，飲食習慣與氣候、風土、民情等因素息息相關，即使是同類型的糕點，也會因地域差異而有不同作法與風味。
例如在老一輩的製餅師傅間有「北平西、南綠豆」的說法，北部特有的「平西餅」，其圓潤外觀及內餡都與「綠豆椪」非常相似，但兩者使用的食材卻截然不同。綠豆椪以南部容易取得的綠豆製成內餡，平西餅則使用質地綿密細緻、象徵奢華的白鳳豆製作。此外，早年大稻埕為重要的通商港埠，較易取得特殊香料，位於大稻埕的李亭香餅鋪便以咖哩香料炒肉入餡、融合白鳳豆沙，創造出鹹甜交織又帶有異國風味的「咖哩平西餅」，成為台北極具特色的糕點。
祭祀糕點創新 與時俱進的風味
和菓子表示，普遍用於神明聖誕與大型祭儀的「平安龜」，使用香甜濃郁的花生糖包裹炒香的芝麻餡，再形塑成立體的烏龜造型，目前北部僅存十字軒、李亭香等老店仍持續生產，成為極具特色的節慶糕點。而這些老店在年輕世代接手後，除了延續傳統，也積極開創新風味。例如李亭香餅鋪推出融合台灣茶的「包種茶金龜」，更以製作平安龜的手法捏製造型可愛的「長長貓」，回應大稻埕一帶中藥店與南北貨行習於養貓防鼠的獨特文化。
「十字軒」的鹹光餅口感與風味略似蘋果麵包。（攝影／楊彩成）
和菓子也分享，在喜慶儀式上常見的壽桃，以桃型的鬆軟麵糰包裹甜豆沙餡，具祝壽與祈福之意。位於萬華的「唯星蛋糕」則在烏豆沙餡中加入新鮮草莓，並以法式烘焙手藝製作壽桃蛋糕，加上精緻粉嫩的造型，讓壽桃變身時髦的節慶甜點。
從出生到告別 承載祝福心意
傳統糕點不僅應和節慶，也承載生命從誕生至告別的祝福，「鹹光餅」即為一例。和菓子說明，「台北霞海城隍廟迎城隍時，神將會在身上掛一串鹹光餅，沿途發送給民眾，吃了可獲神明庇佑、平安健康。」而在傳統習俗中，嬰兒出生滿四個月、舉行收涎儀式時，也會在身上掛一串鹹光餅，祈求孩子平安長大。現今大稻埕周邊仍有零星老鋪製作鹹光餅，其風味與口感各不相同，如迎城隍發放的鹹光餅來自在地老店十字軒，香甜風味與鬆軟口感略似蘋果麵包；另一在地老店龍月堂的鹹光餅則使用老麵發酵，口感較扎實，並帶有淡淡鹹味。
「滋養和菓子」的點心兼具精緻外觀與創新風味。（攝影／葉琳喬）
較鮮為人知的「鳥仔餅」，最早用於清明節、中元節等場合，蘊含以飛鳥引渡靈魂前往極樂世界之意，寄託著人們對亡者的思念與祝福。和菓子指出，台灣目前僅少數老店仍在製作鳥仔餅，其中之一便是龍月堂，其延續日本時代的製法，在小巧可愛的鳥形糕點內填入香甜飽滿的地瓜餡，看似樸素卻風味極佳，現今已成為日常也可隨時享用的美味點心。
嘗糕點慶新年 和菓子與元宵
元宵節除了賞燈，許多人會應景食用具祈福與圓滿之意的元宵。和菓子分享，元宵除了花生、芝麻等傳統口味，在中正紀念堂附近的「國鼎銘點」也能找到玫瑰、桂花等隨外省族群傳入的古典風味，若想品嘗特殊口味不妨一試。
年節期間走春、訪客想帶上伴手禮，和菓子也推薦走一趟大稻埕老店「滋養和菓子」，店家結合日式和菓子製法與台灣在地食材，創作出本土特有風味。她以「蓮子饅頭」為例，其外層綴滿飽滿的蓮子，內餡則是白豆沙餡與紅豆羊羹，口感鬆綿、滋味香甜，為結合傳統與創新的糕點。
原用於敬拜神明或應景食用的糕點，已不再侷限於節慶與祭儀，成為日常生活中的平實享受，每一口甜蜜滋味，都延續了老台北的記憶。
