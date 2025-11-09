嘜擱來！釋迦園將採收 竊賊近10天偷上千斤

小偷趁著颱風來前偷釋迦。（圖／東森新聞）





竟然有小偷趁著颱風來之前偷釋迦！台東卑南太平村釋迦農民忙著防颱，即將到採收期了，除了颱風以外，卻還有不少的小偷來光顧，最近十天就偷了上千斤。受到前幾次颱風影響，釋迦產量少漲價，甚至翻倍，而果園由於附近住家少，也幾乎沒有監視器，小偷一再上門，讓農民相當頭痛。

笑容裡滿滿無奈，畢竟這三個多月的心血就要採收了，沒想到卻被小偷搶先一步。

遭竊釋迦農郭小姐：「這個就是被他偷剪的，而且他都摸大顆的剪，小顆的還不給你剪。」

廣告 廣告

釋迦被偷就已經夠難過了，看到小偷為求快，亂七八糟的剪法，更讓農民頭痛。台東卑南太平村近十天有上千斤的釋迦遭竊，由於當地開闊住家少，重要路口沒有監視器，竊賊常常光顧，釋迦園一個接著一個偷。

遭竊釋迦農郭小姐：「有的人問我說，你為什麼沒有報警，報警沒有用啊，你巡邏車走過去他就跟在後面剪，我們還要去做筆錄，還要被警察問東問西，搞得好像我們是小偷一樣。」

警車巡邏，但小偷只要看到警示燈就開溜，農民打算組織巡邏隊自保，畢竟一顆釋迦從授粉到採收要三到四個月，上回颱風一掃，讓釋迦產量大減，價格也直直飆升。

遭竊釋迦農郭小姐：「本來九成的釋迦，現在市面上應該只剩下一成釋迦而已，而且都是很醜的釋迦，是最基本的150元，價錢好的話稍微漂亮的話，你像北農現在拍賣的話，一公斤都到250至300元那邊。」

價格翻倍卻賺不回自己的口袋，小偷什麼時候來無法預判，只能試著比他還快。遭竊釋迦農郭小姐：「我們剪9分熟的釋迦，我們剩下的就會留在樹下，如果說被小偷光顧之後，變成說我們6、7分熟的釋迦我們就要剪了。」

小偷猖獗，然而眼前還有鳳凰颱風虎視眈眈，距離採收期還要兩個星期，釋迦農抓緊時間修剪枝條，加固避免強風吹倒，希望這次颱風能好心點，別讓果農苦心灌溉的心血，又被摧毀。

更多東森新聞報導

鳳梨釋迦再獲新增出口註冊農戶名額及面積 外銷量持續升級

獨家／楊柳橫掃台東！ 池上「金城武樹」枝幹遭吹飛

院會槓卓揆像「媽媽罵兒子」？盧秀燕酸：不愛聽還是要講

