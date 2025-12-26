《嘟嘟臉惡作劇》手遊攜手 Plan B 歐陸街頭市集咖啡廳

（遊戲中心／綜合報導）台北東區五間人氣餐廳聯動，打造結合美食與遊戲的「FUN 東區」暖冬巡禮，人氣遊戲《嘟嘟臉惡作劇》攜手 Plan B 歐陸街頭市集咖啡廳，以「生活感 × 遊戲感」為核心，推出期間限定主題餐廳企劃，並串聯四間特色餐飲品牌，邀請玩家與消費者在熟悉的街區中，用一頓飯的時間走進遊戲世界。

本次活動將於 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 9 日 登場，以「一間主題咖啡廳 × 四間獎勵據點」的街區式玩法，讓遊戲不只存在於手機裡，而是成為冬日生活的一部分，陪伴大家展開一場輕鬆又充滿驚喜的歲末散策。

圖／嘟嘟臉惡作劇遊戲提供

《嘟嘟臉惡作劇》百日慶版本来襲！簽到獎勵送160抽使者招募

《嘟嘟臉惡作劇》即將上線滿100天啦！奶油也想和教主們共度200天、300天甚至更多更多天！為此，在新年到來之際，我們特別準備了超豪華的福利！在1月1日推出的百日版本中，教主總共可獲得最高250抽！簽到活動送160抽！

除此之外，還有全新艾爾丁使者「艾皮卡」閃亮登場！快來艾利亞斯和大家一起歡度新年吧～活動將於2026年1月1日正式開啟。

從餐桌開始，走進《嘟嘟臉惡作劇》的世界

活動主場設於 Plan B 歐陸街頭市集咖啡廳。活動期間內，凡於聯名時間於店內點用《嘟嘟臉惡作劇》主題相關餐飲，即可獲得對應款式的限量遊戲周邊，讓角色與世界觀自然融入用餐體驗中。

同時，消費者只要於 FB 或 IG 完成打卡標記並消費，即可參加抽獎，有機會獲得遊戲序號或餐廳限定美食，讓每一次聚餐，都多了一份「玩遊戲般的期待感」。

圖／嘟嘟臉惡作劇遊戲提供

四間獎勵據點，串起東區的日常風景

除主題咖啡廳外，本次活動同步串聯 波記茶餐廳、波記甜心、波記私宅打邊爐、波記冰室 四間餐廳作為獎勵據點。消費者只要於活動期間內至指定餐廳用餐，並完成社群打卡，即可獲得抽獎資格，有機會獲得遊戲序號或人氣餐點。

透過不同餐飲場域的串聯，活動鼓勵民眾以散步、聚餐、約會的方式，自然完成一趟屬於自己的東區美食巡禮，也讓遊戲 IP 融入日常生活場景之中。

用社群互動，讓遊戲成為生活話題

此次合作希望打破「玩遊戲只能在線上」的既定印象，將遊戲的趣味性轉化為可被分享、可被參與的實體體驗。透過社群打卡、抽獎與街區聯動，讓玩家與非玩家都能在台北東區街頭感受到遊戲帶來的輕鬆與樂趣，也為年末商圈注入溫暖且具話題性的能量。

活動資訊一覽

活動名稱： 嘟嘟臉惡作劇 × Plan B 歐陸街頭市集咖啡廳

活動期間： 2025/12/26（五）— 2026/1/9（五）

主題咖啡廳地址： 臺北市大安區敦化南路一段187巷46號

參與餐廳： Plan B 歐陸街頭市集咖啡廳、波記茶餐廳、波記甜心、波記私宅打邊爐、波記冰室

參與方式： 於 FB／IG 發文或限動（形式不限），Hashtag #嘟嘟臉惡作劇 #餐廳名稱 #我在東區嘟嘟臉

＊各店實際營業時間請依門市公告為準。

＊更多活動資訊與訂位方式，請關注官方社群平台。

