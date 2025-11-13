嘲笑沈伯洋是幸災樂禍？名嘴：他自己愛惹事

▲中國《央視》製作長達7分多鐘紀錄片批評台獨嗆全球抓捕民進黨立委沈伯洋，沈伯洋反嗆不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來。（圖／沈伯洋辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 中國央視威脅將全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋，我國警政署刑事局說，民眾勿配合中方宣傳而觸法。資深媒體人羅友志質疑，此舉不僅違背言論自由，也反映警方對國際刑警合作關係的誤解與退步，國際刑警本就是警政署業務範疇，台灣雖無法正式加入，但設有「國際科」及「兩岸打擊窗口」，過去也努力與國際刑警組織接軌。

羅友志提到，各國發布「紅色通緝令」的抓捕率取決於國力與外交關係。據他了解，中國發布的紅色通緝令，抓捕成功率約七成。他質疑刑事局國際科應能證實此數據，並指出，一旦沈伯洋離開台灣，極可能成為各國通報監控對象。

他進一步表示，紅色通緝並非單方面決定，而需涉及多國刑事案件，才能引起共鳴。他質疑警政署若拒絕配合，恐違背國際刑警的默契協議。羅友志批評，警政署應趁此機會重建與國際刑警的合作關係，而非陷入政治考量。

至於若因此被批評「幸災樂禍」，羅友志回應，他並非因沈伯洋被通緝而感到高興，而是藉此事件檢視政府在國際舞台的真實作為。他強調，台灣若要走向國際正軌，就不應像黑社會流氓到處惹事，而應昂首挺胸，正面與世界接軌。最後他反問警政署，「我寫完了，按照大清律例，我該當何罪？」

