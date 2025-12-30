嘲笑美國斬殺線？ 中國逾7成省份居民收入過低 擴大內需淪口號

初次上稿12-30 22:23 更新時間 12-31 06：45

〔編譯盧永山／綜合報導〕近期中國官媒和社群媒體在炒作「美國斬殺線」(death line)這個新詞，「斬殺線」源自遊戲術語，指角色血量跌破臨界值便會被瞬間淘汰。在美國社會主要是指美國的中產階層缺乏保障，很容易墮入萬劫不復，例如若遇上一筆意外開支，隨時便會導致財務狀況陷入「斬殺線」，最後被社會淘汰。不少中國網友認為，「斬殺線」理論有助解釋美國的貧富分化、流浪漢遍地等情況。

但亦有中國網友指出，美國社會福利再糟，至少還有失業保險金、食物銀行、教會救濟等安全網；相較之下，中國的福利保障似乎更匱乏，萬一經濟持續放緩，恐怕會上演更慘烈的「斬殺線」現象。海外中文網站《萬維讀者網》29日發表評論指出，中國經濟真正的「斬殺線」，是中國自己的收入線。

評論指出，中共在黨媒《求是》雜誌中承認，內需不足，已成為當前經濟運作的主要挑戰之一，而最突出的就是居民消費率偏低。問題是，居民真的只是「不想花錢」嗎？

根據中國官方數據，2024年，全中國只有8個省份居民人均可支配收入達到全國平均水準，其餘23個省份全部低於平均線；換句話說，超過7成省份，整體收入水準處在「低於平均」的位置。

雲南、貴州、甘肅等地，人均可支配收入不足3萬元人民幣(下同，約新台幣13.5萬元)；排名墊底的甘肅，其居民收入水準僅相當於上海的3成左右。東部與中西部之間的差距，已經不是發展階段不同，而是直接決定了誰有消費能力、誰只能維持生存。評論認為，這才是真正影響內需的「斬殺線」。

進一步拆解收入結構，問題更加清晰。2024年，全中國居民人均可支配收入中，工資性收入占比高達56.5%，在北京、上海、廣東等地甚至超過60%。這意味着，中國居民收入高度依賴工資，而非資產、經營或穩定轉移收入。

但工資性收入，恰恰是差距最大的部分。全中國居民人均工資性收入為2萬3327元(約新台幣10.5萬元)，可達到這個水準的，仍然集中在那8個高收入地區。上海人均工資性收入接近5.6萬元(新台幣25.1萬元)，而貴州僅為1.46萬元(新台幣6.6萬元)，差距接近4倍。

當收入主要依靠工資，而工資本身又高度分化，所謂「刺激消費」，本質上只能刺激少數人。低收入群體，不是「不願消費」，而是「沒資格消費」。

《中國統計年鑑2025》公布的數據更為驚人。2024年，全中國低收入組家庭人均可支配收入僅9542元(約新台幣4.3萬元)，只相當於高收入組的9.7%，也僅為中等收入組的28.1%。

在這樣的收入結構下，大量居民首先要面對的是住房、教育、醫療等剛性支出，消費彈性幾乎為零。當局可以鼓勵他們「多消費」，但現實是：他們連選擇消費的權利都沒有。這也是為什麼，在不少中西部地區，即便當局公布補貼、發放消費券，效果依然有限。許多居民錢一到手，先補窟窿，而不是買升級消費。

2020年，時任國務院總理李克強公開表示：「中國有6億人，每個月收入也就1000元(新台幣4490元)。」這句話之所以刺耳，是因為它直接戳破了「全面小康」的敘事泡沫。4年過去了，從目前披露的收入結構來看，中國底層與中低收入群體的消費能力，並沒有發生質變。

所以，當中國官媒高聲討論「美國斬殺線」時，現實卻是：在中國內部，收入分布本身已經形成了一道隱形斬殺線，它決定了誰能消費、誰被排除在內需體系之外，它不是短期刺激可以解決的問題，而是結構性分配問題。如果居民收入占比不提高，中等收入群體無法擴大，區域差距持續拉大，那麼無論北京當局喊多少次「擴大內需」，最終都只能停留在口號層面。

