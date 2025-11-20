嘲笑香港球隊球迷「像白癡」 新加坡部長遭炎上道歉

新加坡和香港因為一場足球賽，引發兩國緊張關係。亞洲盃足球資格賽，新加坡隊逆轉勝，奪下正賽門票。沒想到新加坡文化部長公開嘲笑香港球隊「像白痴一樣」，因此慘遭炎上。

亞洲盃足球資格賽，新加坡隊逆轉勝，奪下正賽門票。（示意圖，與本事件無關／達志影像美聯社）

新加坡和香港兩地因一場亞洲盃足球資格賽，引起廣泛關注。在這場關鍵比賽中，新加坡隊以2比1逆轉戰勝香港隊，成功取得睽違40年的亞洲盃正賽資格。然而，新加坡文化、社區及青年部代部長梁振偉在賽後直播中情緒激動，公開嘲諷香港球員和球迷「像白痴一樣」的不當言論，立即在網路上引發軒然大波，最終導致他公開道歉，希望平息兩地之間的緊張關係。

廣告 廣告

2027年足球亞洲盃資格賽最後一輪C組比賽中，新加坡隊對陣香港隊的較量成為焦點。比賽過程中，新加坡球隊展現出頑強的鬥志，在上半場落後的情況下，下半場連進兩球，最終以2比1的比分逆轉獲勝，確定晉級決賽周，拿下睽違40年的亞洲盃正賽參賽資格。

比賽結束後，新加坡球員Ikhsan Fandi表示感謝所有到場支持的球迷，強調球隊永不放棄的精神，並表示這就是新加坡雄獅隊的特質，他們通往利雅德的征程才剛剛開始。然而，勝利的喜悅卻因一段不當言論而蒙上陰影。新加坡文化、社區及青年部代部長梁振偉在賽後更衣室的直播中，可能因過於興奮，公開嘲諷對手，他對在場人員表示不要受到觀眾壓力影響，並稱所有香港球迷都是白痴，還說香港隊球員踢球像白痴一樣。這番言論一出，現場立即出現騷動。

這段直播影片在網路上迅速傳播，引起香港輿論強烈反彈。面對網友的批評和兩地關係的緊張，梁振偉意識到自己言論過激，隨後公開收回這些不當言論，並向香港人民道歉，試圖平息這場外交風波。

更多 TVBS 報導

世界盃男籃／台灣抗日！林書緯首度入選 中華隊16人正式亮相

人口比萬華區少！島國「古拉索」僅15.6萬人 踢進2026世界盃

寶刀未老！ 見證40歲C羅進球 3萬香港球迷齊喊「SIU」

大咖天王出手了！黃明志涉謝侑芯命案失業求工作 火速伸援給機會

