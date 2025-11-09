嘲諷《GTA6》延期？《電馭叛客2077》CDPR遭網友回嗆：先管好你自己

Rockstar Game 最新作《GTA6》（Grand Theft Auto 6，俠盜獵車手6）確認再次延期，玩家要等到 2026 年 11 月才能玩到，引發大量討論。然而，其中一個事件的的焦點直接轉移到《電馭叛客2077》的開發商 CD Projekt RED（CDPR）身上，他們在 X（推特）上引用了多年前「絕不再延期」的舊圖來回應《GTA6》的延期新聞。

2077 靠著後續大量更新、資料片、動畫版評價才回升。（圖源：電馭叛客2077）

《電馭叛客2077》原先預計在 2020 年 4 月 16 日推出，結果迎來第一次延期到 2020 年 9 月 17 日，結果在發售日只剩下 3 個月前，又延期第二次到 11 月 19 日。CDPR 在同年 10 月 7 日於社群上發文寫下：「絕不再延期」，卻沒想到 10 月 28 日延期第三次到 12 月 10 日。自己打自己臉的延期方式，雖然只有三週時間，卻也被許多玩家抱怨，甚至黃底黑字風格的公告，還成為了新迷因，引來許多開發商模仿。

而這次《GTA6》延期，CDPR 引用「絕不再延期」回應，許多網友解讀是在嘲諷，先前也多次說不會再延期，卻依然再次延期。因此留言提醒 CDPR，別忘記《電馭叛客2077》當年上市時充滿 BUG 災難，經歷了多次延期卻仍交出半成品遊戲的 CDPR，沒有資格去調侃同樣宣布延期的 Rockstar Games：「不論如何也比 Cyberbug 好」、「我們都知道《GTA6》發售時會很棒，而不是像你那樣」、「至少他們延期了，而不是在最糟的情況發售遊戲」等言論，但也有些人認為 CDPR 是在提醒對方，別像是自己一樣還沒完成遊戲就推出。