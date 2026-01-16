嘲諷丹麥！川普：防衛格陵蘭靠狗拉雪橇

▲美國總統川普近期不只一次嘲諷丹麥，酸對方沒能力保衛格陵蘭，只能靠「派狗拉雪橇」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與歐洲、丹麥圍繞格陵蘭主權的爭端越演越烈，美國總統川普（Donald Trump）16日在白宮出席活動時，還放話要向反對美國掌控格陵蘭的國家加徵關稅。盤點川普近期言論，他曾不只一次諷刺丹麥沒能力保衛格陵蘭免於中俄威脅，只能靠「派狗拉雪橇」。

綜合外媒報導，丹麥外相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）與格陵蘭自治政府外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt），本週剛赴白宮磋商，雖然與美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）碰到面，但會後坦言「未能改變美方立場」，莫茨費爾特甚至在接受格陵蘭媒體直播採訪時，哽咽稱壓力巨大。

廣告 廣告

儘管丹麥聯合北約（NATO）、歐洲盟國增兵格陵蘭，實施聯合演習，希望展示自我防衛能力、無需美國介入，但川普對此嗤之以鼻，甚至嘲諷格陵蘭的防禦能力根本只靠「2隻狗拉雪橇」。

川普直球批評，認為如果俄羅斯或中國想要佔領格陵蘭島，丹麥也無能為力，反觀美國就不一樣了，有很多辦法可以阻止，從委內瑞拉的事情就能看出，狂酸丹麥防衛太弱，面對中俄船艦包圍，竟然只多派一隊狗去拉雪橇。

面對川普的酸言酸語，丹麥外長拉斯穆森反駁，強調根本沒有所謂的中、俄威脅，格陵蘭周圍已經數十年沒有中國軍艦出現，丹麥將繼續堅持主權紅線，不會讓步；還有格陵蘭人要川普別看不起雪橇犬，在當地特殊的氣候跟地理環境下，未必就不如現代軍隊的坦克。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

格陵蘭外長直播哽咽「壓力山大」！川普又祭關稅威脅、逼各國挺美

川普點名北約應該協助！重申格陵蘭「不在美國手中」不可接受

格陵蘭總理喊選擇丹麥！川普冷回「不知道他是誰」：問題大了