嘲諷對手「在家樂福上班」被批傲慢 周曉芸道歉：引用他的自述

民眾黨周曉芸是黃國昌三重蘆洲區主任，參加議員初選落敗。資料照，李政龍攝



民眾黨新北市議員初選落幕，曾被視為民眾黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸，敗給黑馬陳彥廷，對此，她受訪時脫口說出「沒人知道誰是陳彥廷」，更說對方「台大畢業後找不到工作，在家樂福上班10年」，遭各界批評傲慢歧視基層。對此，周曉芸7日透過聲明道歉並還原當時意思，「陳先生在家樂福服務十年的毅力，正是台灣勞工腳踏實地的縮影」。

周曉芸昨日在臉書上發道歉聲明，表示受訪期間提到提到陳彥廷在家樂福工作，被解讀歧視特定職業，她認為有必要完整還原當時對話脈絡，並為造成觀感不佳致歉。

周曉芸解釋，自己是引用自陳先生本人在初選過程中的自述，「陳先生曾提及，他在台大畢業後，因苦尋相關背景的工作無果，選擇進入家樂福工作，且一做就是十年。當時我的發言原意，是因記者詢問是不是蘆洲某陳姓醫師，我還原事實原貌為當事人澄清。」

周曉芸表示，由於表達不夠精確，同時遺憾未完整前因後果，導致這段話被片面解讀對陳先生工作能力的否定，甚至衍生「歧視賣場工作」的誤會，這絕非她個人原話本意。

周曉芸向社會各界致上最深的歉意，強調職業不分貴賤，每一位在崗位上兢兢業業、付出辛勤的工作者，都值得最高的敬意，這是她一直以來的價值主張，「陳先生在家樂福服務十年的毅力，正是台灣勞工腳踏實地的縮影。」

最後，她感謝各界指教與建議，希望這件事不會影響陳彥廷的個人生活，或讓同名同姓的人困擾。

