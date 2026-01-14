嘲諷支語警察矛盾 蔡正元：「青鳥」名稱來自大陸地名

前立委蔡正元批評近年頻繁扮演「支語警察」角色的獨派青鳥，近日出征使用「青堤」命名綠葡萄甜點的店家並洗負評，引發輿論反彈。他直指青鳥名稱取自青島東路，反問使用大陸地名該當何罪，並質疑這些人的雙重標準已經表演過頭。

蔡正元13日在《大新聞大爆卦》節目中表示，台灣現況令人匪夷所思、不可思議。他以「青鳥」二字為例質疑，閩南語根本唸不出來，青鳥都是用國語發音，從未聽過有人用台語唸，反問這是否也算「支那語」。他提到支那一詞源自日本殖民時期對中國的稱呼，當時日本統治者稱漢族為支那族，他的家族1612年就來台灣，爺爺還曾收過日本人贈送標註「支那族」的物品。

廣告 廣告

甜點名引發「用語之爭」，基隆四蒔甜點遭出征回應不排除報警。（圖／翻攝自四蒔甜點Threads）

蔡正元直呼，支那族本來就應該講支那語，批評賴清德想搞洗滌人心已到匪夷所思的地步。他以梁文傑的標準為例指出，判斷有沒有罪的標準第一是有沒有黨證，第二是有沒有懺悔曾經講過自己是中國人，那就是原罪。他質疑如果台灣要搞成台獨宗教，那就不是國家了。

針對綠委郭昱晴近日酸網紅鍾明軒「沒事中國人，有事台灣人」，蔡正元反諷什麼「萬老師」，萬也是中國大陸的姓，姓萬的大部分都在黃河以北，不是台灣的姓。他表示這些人已經表演過頭，青鳥名稱來自青島東路的鳥人，從來沒聽過台灣有青島，青島在山東，取大陸地名再說自己是大陸地名的鳥人，「該當何罪？」

蔡正元進一步指出，按照這樣的標準第一個要抓的一定是蔡英文，因為高端疫苗的「高端」二字是中國大陸用語，台語唸高端很難聽，台灣話都說「高尚」。

延伸閱讀

青鳥大翻車！喊「青堤是支語」出征甜點店 粉專打臉嗆：多讀書

徐閉為軍購戰國民黨團粉專 遭揭黑歷史大翻車惱羞喊告！

北一女師班群分享蔣萬安演講遭批 區桂芝轟：網軍或腦殘青鳥