嘲諷鍾沛君遭性騷連綠營都不挺 翁達瑞怒反嗆：放冷箭？

非洲豬瘟議題引發藍綠激烈攻防，旅美學者翁達瑞（本名陳時奮）日前拿台北市鍾沛君遭名嘴朱學恒性騷事件來比喻，引發輿論譁然。就連民進黨發言人卓冠廷也不挺，「人身攻擊、撕開創傷，與公共議題的攻防毫無相干」；翁達瑞則反嗆，「怎樣，你在我後面放冷箭嗎？」

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮。（資料照）

卓冠廷今天（7日）在臉書發文表示，他和鍾沛君在節目上針對非洲豬瘟唇槍舌戰，互有攻防，對鍾沛君所言「病毒沒進來，廚餘蒸不蒸哪有差？」，自己認為是邏輯錯誤、帶風向，以及對台中防疫擺爛的糟糕護航。

鍾沛君。（圖／中天新聞）

卓冠廷說，有不少網友提到鍾沛君受害的經驗。但他認為，人身攻擊、撕開創傷，與公共議題的攻防毫無相干，「我在此表達，我不認同將此作為攻防素材，而且我有責任，嚴肅呼籲我的支持者停止這樣的類比。」台灣的主流價值是中道理性的力量，我們要讓更多人認同我們，共勉之。

卓冠廷。（圖／中天新聞）

翁達瑞不滿在卓冠廷臉書留言開嗆，「怎樣，你在我後面放冷箭嗎？不要沒事找事，製造自己的清望，忘了敵人在哪裡。」卓冠廷則回應，「我沒有在背後放冷箭，我是公開呼籲我的支持者，不要把鍾沛君受害的經驗當成攻防的素材。當天是我跟鍾沛君的攻防，引發後續的討論，您可以不認同，但我覺得我需要告訴我的支持者，我認為這樣做不會擴大我們的支持，也會讓我們的敵人變多。給教授參考。」

