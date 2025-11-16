嘲諷「16台人點5披薩」反遭炎上 義大利老闆道歉了！同團客曝：店家有同意

台灣遊客16人點5片披薩遭義大利老闆拍片嘲諷，老闆自己反被炎上急道歉。（翻攝自Instagram）

義大利一家披薩店「Pizza dal Pazzo」老闆近日拍片公審店內16名來自台灣的客人只點5片披薩，引發台、義網友論戰，有人認為台灣旅客沒搞懂當地規則，但也有義大利人認為老闆應事先說明，不該藉語言不通來嘲諷遊客。披薩店老闆遭炎上後也貼出道歉影片，說自己只是愛亂開玩笑，一名部落客則在臉書發文透露，當時店家其實有同意點少一點，全程老闆也笑笑的，沒想到直播卻是在罵人。

不滿台灣遊客點太少 義老闆面帶笑容開嘲諷

「Pizza dal Pazzo」老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）日前在社群拍影片，痛批店裡遊客16人只點5份披薩，還要大家猜他們是哪裡人。帕齊尼將鏡頭對準遊客，大家還以為老闆在跟他們熱情互動，遂對鏡頭揮手微笑，並透露他們來自台灣，豈料老闆竟用義大利文爆粗口，嗆他們「滾吧該死的中國人」，但因為老闆臉上帶著笑容且語言不通，台灣遊客完全沒有意識到正在被老闆辱罵。

影片曝光引發台灣和義大利網友論戰，有一方認為台灣遊客到當地觀光應該做好功課、入境隨俗，知道每人應該點一片披薩才不會造成店家困擾，而另一派則認為，台灣人習慣分食，且一塊披薩這麼大、不一定吃得完，如果店家有每人低消應該在點餐時說明，而非在未經同意下拍下遊客的臉上網嘲諷公審，就連義大利也有網友認為老闆嘲諷客人的行為相當不妥。

急刪公審影片 道歉喊愛台灣和中國

在公審影片引發眾怒後，帕齊尼急忙將原影片下架，並改發道歉文章和影片，直喊：「我深愛著中國人民和台灣，你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！中國加油！台灣加油！」還說義大利人只是比較愛開玩笑，但台灣網友看了則不以為然，認為他連台灣和中國都分不清楚，還有人酸他如店名「Pazzo」（義大利文的瘋子）一樣瘋，把原本只需要向遊客解釋的事情搞到要向全網道歉。

「Pizza dal Pazzo」老闆公審遊客，自己反被炎上急道歉。（翻攝自Instagram）

同團遊客曝長輩時差吃不下 導遊稱店家同意可少點

部落客「阿嬌哥的享樂生活」則在臉書發文透露，她剛好就是這一團的旅客之一，她還原當時情況表示，當晚因為塞車，抵達飯店已經8點左右，導遊趕緊帶著年長的團員就近用餐，但長輩們因為時差根本吃不下，導遊說有先問過店家並表明老人家吃不下，可否點少一點，當時店家也同意讓他們只點5個披薩，全程老闆也笑笑地講義大利文，還以為是很熱情，殊不知其實是在罵人。她自己則是和其他年輕人在查了評價後，選了比較遠、評價比較好的餐廳，一人點了一份餐、店家最後還送甜點，讓他們吃得非常飽。

