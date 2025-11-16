嘲諷「16台人點5披薩」反遭炎上 義大利老闆道歉了！同團客曝：店家有同意
義大利一家披薩店「Pizza dal Pazzo」老闆近日拍片公審店內16名來自台灣的客人只點5片披薩，引發台、義網友論戰，有人認為台灣旅客沒搞懂當地規則，但也有義大利人認為老闆應事先說明，不該藉語言不通來嘲諷遊客。披薩店老闆遭炎上後也貼出道歉影片，說自己只是愛亂開玩笑，一名部落客則在臉書發文透露，當時店家其實有同意點少一點，全程老闆也笑笑的，沒想到直播卻是在罵人。
不滿台灣遊客點太少 義老闆面帶笑容開嘲諷
「Pizza dal Pazzo」老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）日前在社群拍影片，痛批店裡遊客16人只點5份披薩，還要大家猜他們是哪裡人。帕齊尼將鏡頭對準遊客，大家還以為老闆在跟他們熱情互動，遂對鏡頭揮手微笑，並透露他們來自台灣，豈料老闆竟用義大利文爆粗口，嗆他們「滾吧該死的中國人」，但因為老闆臉上帶著笑容且語言不通，台灣遊客完全沒有意識到正在被老闆辱罵。
影片曝光引發台灣和義大利網友論戰，有一方認為台灣遊客到當地觀光應該做好功課、入境隨俗，知道每人應該點一片披薩才不會造成店家困擾，而另一派則認為，台灣人習慣分食，且一塊披薩這麼大、不一定吃得完，如果店家有每人低消應該在點餐時說明，而非在未經同意下拍下遊客的臉上網嘲諷公審，就連義大利也有網友認為老闆嘲諷客人的行為相當不妥。
急刪公審影片 道歉喊愛台灣和中國
在公審影片引發眾怒後，帕齊尼急忙將原影片下架，並改發道歉文章和影片，直喊：「我深愛著中國人民和台灣，你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！中國加油！台灣加油！」還說義大利人只是比較愛開玩笑，但台灣網友看了則不以為然，認為他連台灣和中國都分不清楚，還有人酸他如店名「Pazzo」（義大利文的瘋子）一樣瘋，把原本只需要向遊客解釋的事情搞到要向全網道歉。
同團遊客曝長輩時差吃不下 導遊稱店家同意可少點
部落客「阿嬌哥的享樂生活」則在臉書發文透露，她剛好就是這一團的旅客之一，她還原當時情況表示，當晚因為塞車，抵達飯店已經8點左右，導遊趕緊帶著年長的團員就近用餐，但長輩們因為時差根本吃不下，導遊說有先問過店家並表明老人家吃不下，可否點少一點，當時店家也同意讓他們只點5個披薩，全程老闆也笑笑地講義大利文，還以為是很熱情，殊不知其實是在罵人。她自己則是和其他年輕人在查了評價後，選了比較遠、評價比較好的餐廳，一人點了一份餐、店家最後還送甜點，讓他們吃得非常飽。
更多鏡週刊報導
館長認了有私密片！神隱20小時出面喊「我是受害者」 難過抱著老婆哭「不和3員工對質」
館長遭爆料人設崩壞 董念台嗆不是個咖：這個貨色全毀了
導遊上車突變臉！批團客買太少「我很丟臉」 長輩不忍了反嗆：就用不到
其他人也在看
"16人點5份"義大利披薩事件延燒 市長緩頰:盼找台代表溝通
政治中心／綜合報導義大利披薩店直播罵台灣遊客事件持續延燒，雖然事後該店老闆也有發影片道歉，但他在GOOGLE評論區仍對理性提醒說"這只是文化差異"的留言回髒話，此事也上升到外交事件，當地市長出面說老闆沒惡意、只想博關注，但做法錯誤，希望找台灣駐義大利代表溝通、化解爭端。民視 ・ 7 小時前
獨家／跟台大不同！道地義式披薩「較大片」給刀叉自己切
獨家／跟台大不同！道地義式披薩「較大片」給刀叉自己切EBC東森新聞 ・ 1 天前
義大利人全是大食怪？披薩獨食不分享 老饕曝真相
台灣旅行團前往義大利，16人僅點5份披薩遭業者公審，在台灣生活5年的義大利人分享，義大利沒有分食披薩的文化，通常都是一人吃一份，讓不少網友驚呼義大利人是否都是大食怪，不過有內行人解釋，多數台灣人印象中厚實的披薩其實是美式披薩，義式披薩的餅皮較薄，有些甚至像餅乾一樣，正常成年人獨自吃一份完全不是問題。中時新聞網 ・ 15 小時前
台灣遊客遭罵「滾吧」！義大利披薩店老闆不爽點太少PO網公審，道歉影片掀論戰
台灣遊客遭罵「滾吧」！義大利披薩店老闆不爽點太少PO網公審，道歉影片掀論戰造咖 ・ 1 天前
16台客共食5披薩！遭義大利店家公審 義國主廚曝「1方法」完美解決文化差異
各國文化習俗不同，先前也有台人赴日本點一碗拉麵共食遭公審，掀起「點一份共食」話題，卻沒想到近來台灣有16旅客赴義大利「pizza dal pazzo」披薩店用餐，一群人因僅點5個披薩，讓老闆氣炸錄影公審，結果不僅被台人出征外，就連義大利網友也看不下去湧入留言區批評，嚇得披薩店老闆緊急關閉IG。對此，在台義大利主廚FrancescoPinto就揭兩國飲食「文化差異」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
義大利披薩老闆嘲諷台旅客遭炎上...顏擇雅指「義西葡」仰賴觀光卻仇視外來客：政府能力差所致「不監管觀光負影響」
顏擇雅說，這三國的問題與其說是觀光客太多，不如說是政府能力太差，該監管的地方不監管。她舉例，民怨一大來源是AirBnB興起後，公寓出售都被日租房東買下，造成當地的住房短缺，居住成本大漲，這問題完全是可以監管的，觀光客造成的生活品質問題，也可以用觀光稅解決，就是以價制量。放言 Fount Media ・ 16 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 17 小時前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 14 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！
引起話題爭議的部分，是Tim在準備相親簡歷時，雖然填寫了其真實個人狀況，卻又在關鍵部分省略了部分內容。因此最終呈現的內容包括「國內學歷：初中」、「婚姻狀況：離異單身」、「家庭狀況：獨生子，父親職業快遞相關，母親照顧家庭」，工作則為「攝影師、影片製作相關」。他...CTWANT ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
嘟嘟人奪走鐘獎「特別感謝賀瓏」博恩台下翻白眼全被拍
第七屆走鐘獎15日登場，「有夠烙賽獎」由The DoDo Men - 嘟嘟人拿下。該影片為他們與賀瓏一同前往非洲旅行，Ian在（李立唯）在發表得獎感言時，特別感謝薩泰爾娛樂、賀瓏，然而賀瓏今年6月爆出與Albee的緋聞，後隨即被薩泰爾解除合約，坐在台下的博恩反應，也頗為耐人尋味。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚
丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。太報 ・ 1 天前
78歲老奶奶堅守冷門遊戲6年 只有12人陪伴卻說「我們像家人一樣」
國外 Youtuber Redlyne 在尋找「死掉的」遊戲時，意外發現了一個溫馨的故事。有一位玩家 ArcticRose 經常在 VR 社交遊戲《Sinespace》中舉辦社群活動，並且持續維護著自己的地圖。當 Redlyne 與她取得聯繫後，才知道 ArcticRose 竟是一位 78 歲的老奶奶。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前