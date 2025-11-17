嘲諷16名台人點5份披薩、3杯啤酒！義老闆道歉 義市長：將邀台代表會面

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

義大利蒙特卡丁尼市「瘋子披薩」(Pizza dal Pazzo)的老闆Patrizio Pazzini，日前因拍片公審16名入店消費的台灣旅客，遭大批台人湧入披薩店的Google評論留負評，他也緊急發布道歉影片，向所有中國及台灣人道歉；市長Claudio Del Rosso也表示，此事件不代表蒙特卡丁尼市，也不代表市民，將邀請台灣駐義代表會談化解爭端。

Patrizio Pazzini日前發布影片，嘲諷16名台灣遊客僅點5份披薩、3杯啤酒，接連爆粗口「那些該死的中國人」、「台灣滾吧，太棒了」，引爆台灣人怒火，紛紛至Google評論留下一星負評，而眼見事件越演越烈，Patrizio Pazzini也緊急刪片，並拍片向中國和台灣人道歉，表示對那些影片感到抱歉，「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」

而據《義大利國家報》報導，Patrizio Pazzini是前義甲足球員Giampaolo Pazzini的哥哥，活耀於當地。Claudio Del Rosso也表示，Patrizio Pazzini對誰都愛開玩笑，拍攝此片原本是想博取社群流量，但方式不對，強調蒙特卡丁尼市歡迎來自世界各國旅客，Patrizio Pazzini也已多次道歉，而自己將規劃邀請台灣駐義外交代表會面，希望讓事件就此落幕，重申城市的好客精神。

