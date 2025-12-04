嘴上喊「居住正義」卻住進「億元豪宅」？！吳靜怡批黃國昌「偽裝成蘇乞兒」不斷跟小草、小蔥乞討！

據媒體報導，民眾黨主席黃國昌一家人，在一年多前搬離新北市汐止區的老家，入住台北市仁愛路四段的「億元豪宅」。據了解，該豪宅近70坪、管理費每月逾1.3萬元，多為金字塔頂端人士居住。對此，政治評論員吳靜怡今（4日）痛批，喊著居住正義的民眾黨，前主席柯文哲夫人去看上億豪宅、現任主席黃國昌「直接搬進豪宅」。她嘲諷，「民眾黨的最大破綻是偽裝成蘇乞兒，不斷跟小草、小蔥乞討」。

吳靜怡今日於臉書發文指出，黃國昌近日走遍大學演講，主題為「心中的草鞋」，長期打著居住正義的招牌吸引年輕人，「事實上，黃國昌名下已有二十多筆土地與房產」。她指出，黃國昌本來住在汐止、號稱要選新北市長，居然搬遷到台北市仁愛路四段的蛋黃區豪宅，管理費月繳逾1.3萬元、住戶全是社會頂端。

吳靜怡痛批，柯文哲和黃國昌，蹭著小草們的抖內（donate，捐款、贊助）當草鞋，一步步地，「一個買商辦、夫人看上億豪宅，一個直接入住豪宅」。她諷刺，「小草的居住正義，真正實現了民眾黨主席們的豪宅正義，若是為真，那還真是悲慟」。

吳靜怡直呼，「原來黃國昌主打『更好的新北』就是住在台北市，簡直就是用行動踐踏新北市民，『戶籍在新北、生活在台北』偶爾假日跑來發發高麗菜，然後再欽點幾位金釵選選議員，還真的認為新北市市民有這麼好騙？」

吳靜怡直指，從柯文哲選總統要小草一直一直捐便當錢，到黃國昌選市長要募集小蔥當免費志工，「民眾黨的最大破綻不是豪宅問題，而是『偽裝』成蘇乞兒，穿著草鞋在美國踩著賓士、穿著草鞋在台灣住著豪宅，不斷跟小草、小蔥乞討」。

吳靜怡說，黃國昌整天批判別人，「但連自己是不是美國人的爸爸，連承認的勇氣都沒有！」她批評，「連選舉都要撿現成，簡直臭不可聞！」

（圖片來源：三立新聞）

