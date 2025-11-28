嘴上抵制日本？中國壽司郎要排十小時！

2021年壽司郎中國首店開幕。（圖：擷取自壽司郎官網）

中國近日因反制日本「台灣有事」論，再度對日祭出水產禁令，官方也呼籲民眾少赴日觀光。但北京的日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」卻依然大排長龍，讓不少抵制日本的中國網友留言批評：「漢奸」。





據中媒報導，不少北京壽司郎分店週末現場取號動輒等候10小時，上千人塞爆店家，黃牛趁勢以人民幣40至80元轉賣號碼牌，甚至推出所謂「交換模式」：消費者付錢買黃牛號後，還得自行再抽兩張新號碼交給黃牛換取前段順位，引發網友痛批「太離譜」並號召抵制。

有消費者表示，現場已排到600多號，若不向黃牛購買，等候桌數恐逾400桌，臨時想吃幾乎無望。店員則回應，這類交換情況「每天都在發生」，現場工作人員只要發現就會制止。





目前壽司郎在北京有11家分店，官方顯示部分門市未來近一個月預約全滿。壽司郎自2021年進軍中國後快速展店，因應禁日水產政策，多使用中國當地海鮮，但仍靠平價與品牌熱度維持高人氣，也讓「口頭抵制、身體排隊」的矛盾再度成為中日緊張氛圍下的話題。