嘴上抵制、身體誠實？壽司郎上海2分店今開幕 要排14小時才能吃到

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」說，導致中日關係日益緊張，中國政府更祭出一連串報復措施。不過，日本連鎖迴轉壽司品牌壽司郎進軍上海，今（6）日2間分店盛大開幕，仍吸引大批民眾前往，候位時長竟達14小時。

日本連鎖迴轉壽司品牌壽司郎進軍上海，今（6）日2間分店盛大開幕，仍吸引大批民眾前往，候位時長竟達14小時。（圖／翻攝自微博）

壽司郎自2021年進軍中國市場，人氣逐漸增長，目前壽司郎已在中國開設71家門市，地點包括北京、上海等大城市；據《時事通訊》等外媒報導，壽司郎今年更首度插旗上海，2間分店在今日盛大開幕。

廣告 廣告

開幕當日便有約700組客人，排隊時長最高竟達到14小時；對此，日本網友紛紛在社群中留言「看到這樣的報導，我覺得我報仇雪恨了哈，我很納悶為什麼有人會說再也不去壽司郎這種幼稚的想法」「我覺得這是雙標，就像《鬼滅之刃》一樣」、「或許中國政府對此視而不見，因為這能創造就業機會？」也有日網友趁機呼籲，「讓我們擺脫對中國的依賴」。

更多FTNN新聞網報導

南京大屠殺周年將至！日駐中使館示警：避免暴露日本身分

台灣有事論延燒！川普親電高市早苗「別刺激習近平」 華爾街日報揭密內容

中日外交冷戰！高市早苗G20發言 李強「中途離席」代表團座位換人坐

