嘴上支持你變更好，其實怕你超越的星座TOP4：摩羯競爭心強，「這星座」愛裡藏著比較

有些人嘴上很支持你。鼓勵你進步、也會說希望你變得更好。聽起來很成熟、也很大方。但當你的成長開始明顯，甚至有可能超過他時，氣氛就會微妙改變。現在就來看看，那些表面支持，其實在關係裡最容易產生比較的星座 TOP4。

嘴上支持你變更好，其實怕你超越的星座 TOP 4：處女座

處女座很重標準_source：tvN《給你宇宙》劇照

處女座很重標準。看到對方進步，一開始會真心欣賞。但同時也會開始對照自己。當差距出現，那份比較就會慢慢浮上來。不是不支持，只是無法完全不在意。

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嘴上支持你變更好，其實怕你超越的星座 TOP 3：獅子座

獅子座很希望另一半優秀_source：Netflix《愛情怎麼翻譯？》劇照

獅子座很希望另一半優秀。因為那也代表自己的眼光。但當對方開始太耀眼，甚至超過自己時，內心就會有點不平衡。因為他們習慣站在比較高的位置。

嘴上支持你變更好，其實怕你超越的星座 TOP 2：天蠍座

天蠍座不喜歡輸_source：tvN《機智住院醫生生活》劇照

天蠍座不喜歡輸。在關係裡也是一樣。他們會支持你，但同時也會觀察、比較。當感覺自己被超越時，那份情緒會變得複雜。支持還在，但不再單純。

嘴上支持你變更好，其實怕你超越的星座 TOP 1：摩羯座

摩羯座競爭心最強_source：Netflix《愛情怎麼翻譯？》劇照

摩羯座競爭心最強。他們會希望兩個人一起成長，也會鼓勵對方進步。但在心裡，始終有一條看不見的標準線。當對方越過那條線，那份支持就會開始出現壓力。因為對摩羯來說，成長不只是並肩，也是比較。

有些人支持你，是因為真的希望你好。有些人支持你，只是希望你不要超過他。當關係裡開始出現比較，那份鼓勵，就不再只是單純的祝福。

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主圖來源：愛奇藝《冬去春來》劇照