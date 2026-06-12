「嘴吐蟲卵、鼻藏1公分活蛆」手電筒一照全蠕動 重症老婦昏迷住療養院...家屬探望爆離譜醜聞

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韓國江原道一家復健療養院日前爆發嚴重的衛生管理爭議，一名長期昏迷的重症患者，被家屬發現口鼻內竟有蛆蟲狀幼蟲及大量蟲卵，目前當地衛生部門已介入調查。（翻攝自中央日報）

一名因腦瘤手術後持續處於昏迷狀態、自今年（2026）4月起便入住該院治療的70多歲重症患者，於本月7日被前來探視的家屬揭發令人震驚的離譜照護疏失，引發社會各界對照護機構衛生管理的強烈質疑。

療養院重症患者口鼻為何驚現「活蛆與蟲卵」？

據韓國媒體《YTN》報導，這起事件之所以曝光，源於重症患者家屬在探病時察覺異狀。當時家屬開啟手機的手電筒功能照射該名重症患者的鼻孔，赫然驚見內部有不明蟲體正在蠕動，且鼻孔周圍已布滿密密麻麻、多達數十顆的蟲卵。家屬隨後利用棉花棒進行清理，竟從中取出長度達1公分的蛆蟲狀幼蟲。

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重症患者家屬在回憶事發經過時餘悸猶存地表示，當下發現不對勁才打開照明，沒想到卻看到數十顆蟲卵，甚至隨後連重症患者的嘴巴裡也突然吐出蟲卵，驚悚畫面讓在場家屬驚嚇到說不出話來。

涉事醫院如何回應？

面對家屬指控，涉事院方出面解釋稱在探病當天，醫護人員皆有按照既定程序為重症患者進行口腔護理與抽痰等常規照顧。然而，院方坦言當時的醫療照護重心全然集中在清除重症患者口腔與咽喉周圍的黏液，因而疏忽了詳細檢查鼻腔內部的狀況。對此，涉事醫院也公開承諾將全面改善院內的管理體系，防止類似的衛生事件再度發生。

然而重症患者家屬對院方的說法並不買單，進一步痛批該院的照護品質。家屬指出，先前每次前往療養院探視時，病房與重症患者身上的醫療管線周邊都散發著刺鼻惡臭，且環境污染程度十分嚴重，家屬過去曾多次要求涉事醫院妥善處理衛生問題，卻始終未見改善。

事發隔日（8日），家屬已將該名重症患者轉往另一家大型醫院接受治療。經過新醫院的初步檢驗，該名重症患者體內的發炎指數與電解質水平均出現異常，目前醫療團隊正針對重症患者的身心狀況進行更深入的詳細檢查。

衛生部門調查進度為何？

目前相關公共衛生中心與衛生部門已正式啟動行政調查，將全面調閱涉事醫院的病歷紀錄、審查整體治療過程，並針對該療養院的衛生管理現狀展開全面徹

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