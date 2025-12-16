嘴唇乾裂擦護唇膏沒用？南韓帥哥揭正確塗法 網震驚：塗錯好幾年

近日社群上熱議護唇膏正確塗抹方式，有不少人感嘆自己塗錯好幾年。（示意圖／Pixabay）

正式進入冬季後，部分皮膚較敏感的人就會遇到乾燥問題，除了手、腳之外，嘴唇乾裂更是一大問題。最近有一名來自南韓、兼具旅遊與美妝身分的帥氣網紅，在社群上分享一則「護唇膏冷知識」，就是護唇膏的正確塗抹方式，意外引爆台灣網友熱烈討論。

日前一名南韓帥哥網紅在社群平台Threads發文指出，他注意到台灣朋友說台灣氣候潮濕，但對方的嘴唇乾裂情形比自己還嚴重；他觀察後才發現，朋友塗抹護唇膏的方式是「左右」，但他說明嘴唇的紋路是垂直排列，其實護唇膏應該順著唇紋由上往下塗抹，才能真正深入滋潤，避免橫向拉扯造成唇部肌膚受損，甚至建議張開嘴巴，將上下唇分開塗抹，效果更佳。

貼文曝光，底下有一票台灣網友很震驚，紛紛表示，「天啊我居然塗錯好幾年」、「難怪我每天認真保養，嘴唇還是很乾」、「太晚知道了，從小到大都擦錯方向」、「左右塗25年，所以最勤勞保養的嘴唇還是乾裂到不行」、「看來左右塗護唇膏才是我長期嘴唇脫皮的原因吧」。

留言區也釣出內行人佐證，稱有皮膚科醫師與專櫃美容人員早就提醒，護唇膏應該順著唇紋縱向塗抹，才不會破壞脆弱的唇部結構。事實上，日本赤坂美容診所所長青山秀和也曾表示，正確塗法為由上往下均勻塗抹，且不需抿嘴，以免增加摩擦導致反效果；一天建議不超過5次，特別是在早上刷牙洗臉後及晚上洗澡後，這兩個時段更要加強保養。

