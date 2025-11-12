嘴塞紅包悶死兒！80歲母判2年6月 法官籲總統特赦

80歲母照顧腦麻兒逾50年，身心俱疲下以紅包塞口並膠帶纏鼻致死。（示意圖／Pixabay）





80歲劉姓老母親長年獨力照顧重度腦性麻痺、臥床逾半世紀的53歲兒子。2023年5月間，她在極度疲憊與焦慮下，先將裝有1萬元現金的紅包塞進兒子嘴裡，隨後覆住兒子口鼻，致窒息死亡。台北地院審理後，考量其自首、長期照護與身心狀態，依「情堪憫恕」減刑，量處2年6個月徒刑，同時罕見建請總統依赦免法予以特赦。案件已進入二審程序。

判決指出，法院須在法理與人倫間取得平衡，若完全不執行刑罰，恐傳遞錯誤訊息，讓其他照顧者誤解可恣意剝奪被照顧者生命。但本案處境特殊，劉婦年事已高、長年照護兒子，幾乎沒有再犯可能。法官認為，刑罰對她而言已無實質意義，因此選擇宣告最低刑度，同時建議由總統特赦，以兼顧法律原則與人道考量。

回顧本案情，劉婦與兒子、外籍看護同住北市松山區。2023年4月底她確診新冠，一度住院、返家後又見兒子反覆高燒，擔憂自己年邁後無人照顧，因而長期失眠、情緒崩潰。5月12日清晨趁看護盥洗時反鎖房門行兇；家屬與看護發現異狀報警，劉婦當場自首。庭上她坦言「沒膽用棉被，覺得比較難死」。

此外，鄧湘全和葉慶元等多位律師也在社群發文表示，該判決「悲天憫人」，肯定法官在現行法制內作出最低度刑度並建請特赦的用心，並呼籲總統裁量恩赦。

