嘴巴很誠實？官方抵制「中國人照吃」 北京、上海壽司郎「大排長龍」

即時中心／徐子為報導



日中關係惡化已1個月，雙方未能緩解緊張關係，中國更在經濟、旅遊層面接連出招。然而，這波影響氛圍並未波及日本餐飲連鎖品牌，像是「壽司郎」除上海新開幕的2家分店盛況空前，連首都北京西單大悅城的分店，假日也大排長龍。





日本首相高市早苗上（11）月7日於國會答詢的「台灣有事」引起中國官方強烈反彈。不過這次相較2012年釣魚台（日稱「尖閣諸島」）國有化事件，引發中國民間抵制日貨浪潮，截至目前中國暫時未出現抵制日貨行動。



根據媒體《中央社》駐地記者觀察，北京一家壽司郎分店於用餐時間人潮洶湧，不受官方抵制影響，民眾恐要排隊3小時，才能入座吃到該日本迴轉壽司品牌食品。



前來消費的中國人坦言，要完全避掉日本產的東西很困難，且內部店員、商場員工也都是中國人，他們也是為了顧生計。也有中國人表示，北京好吃的壽司「本來就不多」，壽司郎一盤最低價為人民幣10元（約折合新台幣42元），十分親民平價。



此外，也有媒體指出，壽司郎上海分店在於本月6日開幕，當天就吸引不少民眾排隊，甚至有民眾甘願等長14小時，足以顯見盛況空前。目前壽司郎在中國有71家門市。





