嘴巴說野蠻身體很誠實 鄭智化「短期內不來」承諾破功 對岸密集接商演遭轟「跟人民幣溝通」

鄭智化今年5月中開始，一個月內密集接了3場對岸商演，地點包括四川與山東，13日還將在吉林延邊演唱。（微博圖片）

曾以《水手》、《星星點燈》紅遍對岸，並長年在當地發展的資深音樂人鄭智化，去年10月在微博憤怒發文，控訴深圳機場的升降車與機艙門落差過大，導致他只能「連滾帶爬」登機，更痛批工作人員冷眼旁觀、「對殘疾人最沒人性」。深圳機場第一時間公開致歉，但隨後曝光的完整監視器畫面卻狠狠打了鄭智化的臉。眼看謊言被戳破，鄭智化雖發文坦承是情緒化用詞並道歉，卻在同年11月憤而清空微博，甚至在回台出席公益活動時怒嗆「文明與野蠻永遠無法溝通」。不過狠話才撂半年，對岸就有網友發現，鄭智化5月開始起又悄悄開始密集在中國大陸「走穴」，一個月內連接3場商演，遭對岸酸民嘲諷「文明與野蠻原來要用人民幣溝通」。

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鄭智化去年的控訴大翻車的原因，是他指深圳機場的升降車與機艙門落差高達25公分，導致他只能「連滾帶爬」登機，更痛批工作人員冷眼旁觀，不過監視器畫面卻顯示兩名工作人員全程小心翼翼地攙扶協助，根本沒有所謂的「連滾帶爬」，升降車與機艙門的落差也沒有他形容的大。他回台後怒嗆的「文明與野蠻永遠無法溝通」，用詞激烈程度完全不像長年賺人民幣的人。網路甚至傳言，鄭智化揚言「短期內不會再點頭去中國商演」似要與大陸市場劃清界線。

鄭智化去年發微博痛斥深圳機場害他「連滾帶爬」登機，結果被外流的登機畫面打臉，有專人攙扶他登機。（微博圖片）

然而，這份硬氣僅僅維持了半年。今年5月中旬開始，網民發現鄭智化的身影密集出現在大陸各地。他先是於5月中旬現身四川綿陽的群星演唱會，緊接著月底又奔赴山東濟寧參加「星光盛典」，甚至6月中旬還計劃在吉林延吉開唱。一個月內馬不停蹄地橫跨三地瘋狂撈金，舞台上還敬業地高喊「只要能站就絕不坐著唱」，當初的「抵制宣言」如今看來顯得無比諷刺。

鄭智化最近接下的商演陣容都不錯，山東的有動力火車、徐懷鈺、趙雅芝等人。（微博圖片）

這種「嘴巴說不要，身體很誠實」的巨大反差，瞬間引爆大陸網友的怒火。網民紛紛開啟嘲諷模式，狠酸他「山東機場瑟瑟發抖」「不是乘專機來的吧？」「他說文明和野蠻不能溝通，他又沒說和錢不能溝通！這就是台灣人所謂的時空環境不同了」等。之後還有學術界與公眾人物公開抵制，呼籲文旅部門取消其演出，甚至有民眾撥打12345投訴。雖然目前商演仍按計劃進行，但鄭智化過往建立的勵志形象在對岸已徹底翻車。

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