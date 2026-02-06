嘴巴「上下縫反」意外暴紅！陸「悲傷小馬」引共鳴：社畜心聲

大陸近期出現一款意外暴紅的玩偶，一隻看似普通的馬造型絨毛娃娃，卻因製造失誤，原本微笑的嘴巴上下縫反，成了癟嘴悲傷表情，豈料迅速引發熱議，成為年輕世代自嘲「社畜」的象徵。

暴紅的悲傷小馬玩偶。（圖／路透社）

綜合日媒報導，這款玩偶出自浙江省義烏市的絨毛玩具專賣店「快樂姐妹」，原本設計為吉祥物的馬玩偶，背部繡有「馬上有錢」字樣，寓意財運亨通。然而因裁縫失誤，臉部表情變得愁眉苦臉，豈料卻在網路迅速走紅，甚至一度供不應求，店家索性以「悲傷臉」版本持續生產。

不少網友直言，這款玩偶讓他們產生強烈共鳴，「看起來又可憐又疲憊，跟上班時的我一模一樣。」也有人說，「哭臉是上班時的樣子，笑臉是下班後的樣子。」

外界分析，玩偶暴紅背後，反映的是大陸年輕人長期承受的高壓勞動環境，日媒《講談社》特別編輯委員近藤大介表示，就業環境惡化是關鍵原因之一，「工作機會嚴重不足，出現一個職缺上千人競爭的情況，企業自然更容易壓榨員工。」他透露，甚至已有「007」工作制出現，「也就是一週7天、全天候工作，企業會直接說『不想做就走』，因為隨時有人替補。」

日媒《NNN》上海支局長渡邊容代表示，該玩偶在當地確實具有相當人氣，「在上海豫園的紀念品店也能看到這款玩偶，甚至出現大量仿製品，顯示其受歡迎程度。」

