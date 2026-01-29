嘴砲後神隱！網友唱衰霍諾德摔下101 全網狂轟灌爆留言

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）近日以「無繩索、零防護」的方式徒手攀登台北 101，全程僅花 91 分鐘順利攻頂，創下驚人紀錄，引發熱烈討論。然而，在挑戰前就有網友預言 Honnold 會從 101 摔死或挑戰失敗，結果遭到大批網友砲轟。 圖：Netflix／提供

[Newtalk新聞] 美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）近日以「無繩索、零防護」的方式徒手攀登台北 101，全程僅花 91 分鐘順利攻頂，創下驚人紀錄，引發熱烈討論。然而，在挑戰前就有網友預言 Honnold 會從 101 摔死或挑戰失敗，結果遭到大批網友砲轟。

據了解，該名網友於 1 月 24 日凌晨在社群平台 Threads 發文預言，儘管 Honnold 過去曾征服過多個比台北 101 更艱難的攀岩地點，具備豐富經驗，但這次挑戰不同，因為會有上萬人同時觀看，這是過去未曾面對的情境，「所以我認為這次攀爬大概率不會成功。」

廣告 廣告

貼文曝光後，網友留言紛紛砲轟該名網友，留言中不乏 :「感覺跟你這種人一起看運動賽事會很煩，一直唱衰的那種」、「事實就是，你的預感一文不值，沒人在乎你怎麼想」、「酋長岩都能爬上去了 101 根本難不倒他」等批評聲浪。

面對網友砲轟，原PO解釋：「我都說這不是恐懼不恐懼的問題了，是背負著眾人的期望，就像是拿下全國第一那種緊張感，怎麼有些人腦袋這麼難以理解啊？」事後他一度神隱，幾天後他再發文承認：「睡前就感應到一股力量會協助霍諾德成功登頂，當下我就不再堅持他不會成功的觀點。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

多個集團軍「進京勤王」救張又俠? Flightradar24顯示北京直升機起降頻繁

習近平下一個抓「他」? 《推背圖》預言軍人帶「弓」 李克強、張又俠之後是....